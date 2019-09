Data Centers da CenturyLink na América Latina Recebem Certificação SAP para Operações de Hosting, SAP HANA e de Cloud &InfrastructurePR Newswire

BUENOS AIRES, Argentina, 30 de setembro de 2019

BUENOS AIRES, Argentina, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Subsidiárias da CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) na Colômbia, Chile e Peru receberam a certificação de Parceiro SAP Hosting, SAP HANA e Cloud e Infraestrutura SAP por seus data centers em Bogotá (Colômbia), Lima (Peru) e Santiago (Chile), enquanto o data center de São Paulo (Brasil) recebeu a certificação de Provedor de Cloud e Infraestrutura SAP. Essas certificações endossam o nível de disponibilidade oferecido pelos data centers da CenturyLink, assim como os processos seguidos pela empresa para gerenciar seus serviços.

Saiba mais sobre os Data Centers da CenturyLink: https://www.centurylink.com/business/colocation/data-centers

"Essas certificações ressaltam a qualidade de nossos serviços gerenciados, baseada em nossa infraestrutura de data center, na solidez de nossos processos e produtos e em nosso nível de profissionalismo", disse Gabriel del Campo, vice-presidente regional de data centers, nuvem e segurança para a CenturyLink na América Latina. "Nossos clientes podem contar com a certeza de que a CenturyLink é reconhecida na região como um provedor certificado de serviços de infraestrutura de TI para aplicativos e seus ambientes críticos".

Fatos Relevantes:

Os serviços gerenciados da CenturyLink ajudam os clientes a executar seus aplicativos em um ambiente seguro e controlado, para apoiar seus negócios. A CenturyLink avalia e aprimora regularmente seus serviços de data center e de segurança. Uma parte importante do processo de manutenção inclui atualizar e renovar a certificação de suas instalações, que é a base de suas políticas rígidas de segurança da informação para serviços tradicionais e de nuvem. Essas certificações confirmam o compromisso da CenturyLink de manter o nível de qualidade estabelecido por padrões internacionais para a gestão de serviços de data center. Este é um diferencial importante entre nossos clientes ao mostrar um nível de conformidade na Categoria Avançada, cumprindo com os requisitos e padrões técnicos exigidos para recomendar a CenturyLink como um provedor de serviços SAP para Hosting, SAP HANA e Cloud &Infraestrutura. Os data centers da CenturyLink são operados por uma equipe de técnicos especializados que trabalham sob uma estrutura regional, mas com uma presença local, o que nos permite oferecer o mesmo nível de serviço através de toda a região e ao mesmo tempo manter a proximidade com o cliente. Os técnicos de data center podem isolar componentes e conduzir manutenções planejadas sem suspender as operações de data center ou afetar as operações de TI. A infraestrutura global de data center da CenturyLink tem conectividade direta com sua rede de mais de 720.000 kms de rota de fibra e alcance de mercado metropolitano, atendendo clientes ao redor do mundo. A CenturyLink opera mais de 350 data centers no mundo todo, incluindo 18 na América Latina, hospedando tanto ambientes de TI da CenturyLink como de clientes. Além das certificações de SAP Hosting, SAP HANA, e Parceiro de Cloud e Infraestrutura SAP, os data centers da CenturyLink na América Latina receberam diversas outras certificações, tais como Tier III do Uptime Institute, ISO/IEC 9001, 22000, 27001, 27017 e PCI-DSS, refletindo seu compromisso de manter o alto nível de qualidade estabelecido pelos padrões internacionais para a gestão de data center. Sobre a Certificação como Parceiro SAP:Periodicamente, todos os Parceiros SAP passam por um processo de revisão para avaliar se cumprem com os requisitos para o fornecimento de serviços, capacidade de administrar incidentes, suporte e disponibilidade de informações, assim como relacionamentos com os clientes. A certificação foi aprovada após extensa auditoria dos processos e infraestrutura dos Data Centers, levada adiante por profissionais da SAP.

Sobre a CenturyLinkA CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e soluções de segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://centurylink_pt.mediaroom.com/.

