De "Made in China" a "Made With Chinese Technology" | GAC MOTOR se torna global com tecnologia premiada

, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A inovação é um novo mecanismo de crescimento da China. Na última década, a GAC MOTOR e muitas outras marcas chinesas mudaram de "Made in" para "Made with Chinese technology". A GAC MOTOR teve um sucesso considerável com esta nova era de fabricação inteligente e atenção à qualidade, conquistando prêmios como "Melhor Marca Chinesa de Automóveis" nos Emirados Árabes Unidos; o prêmio "Empresa Automobilística do Ano" na Nigéria; o prêmio de Marca Líder no Exterior do Twitter da2021; e o "Prêmio de Expansão no exterior de 2021" da PRNewswire.

Os dados mostram que, em 2021, a China exportou mais de 1.793.000 veículos, um aumento de 110% em relação ao ano anterior. Não se trata mais de se os fabricantes de automóveis chineses devem expandir para o exterior, mas quando. A estratégia da GAC MOTOR agora pode ser referenciada como um modelo de crescimento bem-sucedido.

Construção de marca localizada: integrando-se aos mercados-alvo no exterior

A GAC MOTOR se integrou ativamente à vida local, construindo conexões próximas com os consumidores. No Chile, por exemplo, o GS4 da GAC MOTOR foi o carro oficial da 40ª Copa Chile ANFP, o torneio de futebol de mais alto nível do país.

Em outubro, mil carros da GAC MOTOR foram enviados à Nigéria para serem usados em um projeto de viagens públicas "LAGOS RIDE" patrocinado pelo governo. A GAC MOTOR também colaborou com o governo do estado de Lagos para construir uma fábrica de montagem de veículos.

Esses projetos promovem um desenvolvimento econômico muito positivo, reduzindo custos e aumentando a eficiência, além de abrir o caminho para o futuro.

Um "cartão de visita" para a maestria chinesa: qualidade gera vendas

As vendas falam por si só. Em 2021, a GAC MOTOR exportou mais de 20 mil veículos, um aumento de 72,5% em relação ao ano anterior.

Além dos prêmios mencionados acima, o GA6 ganhou o prêmio "Melhor Carro de Médio Porte" no Jeddah Auto Show na Arábia Saudita, e o GS5 ganhou o prêmio "Melhor Design" para um SUV de médio porte. O GN6 ganhou o prêmio "Melhor MPV 2021", e o GS8 ganhou o prêmio "SUV Mais Desejável" na Nigéria.

Também tiveram conquistas excepcionais em marketing digital, com a GAC MOTOR atingindo um milhão de seguidores, além de ganhar o "Prêmio de Melhor Mídia Social e Inovação de Marketing" no Meihua Innovation Awards 2021.

À medida que a tecnologia progride e o "Made in China" se torna "Made with Chinese technology", as marcas de automóveis chinesas devem enfrentar o desafio competitivo. Os esforços da GAC MOTOR serviram como uma referência válida para outras marcas chinesas independentes.

