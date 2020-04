Declaração do presidente da Mindray sobre os esforços para combater a COVID-19

SHENZHEN, China

, 8 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760) -- Enquanto a COVID-19 está criando uma sombra na saúde das pessoas, os profissionais da saúde do mundo todo estão lutando incansavelmente contra o vírus. Respeitamos toda a equipe de saúde por seus corajosos esforços para salvar a vida dos pacientes e combater o surto. Sendo a principal fornecedora de soluções e dispositivos médicos da, vimos sendo a principal força desde o início da epidemia, na, trabalhando o tempo todo para apoiar os profissionais da saúde. Agora que o vírus está se espalhando pelo mundo, estamos conectando especialistas internacionais da área da saúde e fornecendo o tratamento exato aos pacientes com produtos e serviços avançados, além de informações valiosas sobre saúde.

Sempre colocamos as necessidades dos clientes em primeiro lugar. Para oferecer as melhores soluções personalizadas para lidar com a COVID-19, estamos trabalhando em estreita colaboração com profissionais da saúde do mundo todo e identificamos seus variados pontos de dor em diferentes regiões. Diante do alto volume de instalações, tráfego instável e ambientes perigosos, nossos engenheiros de serviços de campo aderiram a rigorosos protocolos e ofereceram assistência oportuna e segura aos prestadores de serviços de saúde. Nossos produtos multifuncionais e fáceis de usar das unidades PMLS (sistemas de monitoramento de pacientes), IVD (diagnósticos in vitro) e MIS (sistemas de imagens) estão totalmente equipados para garantir melhores cuidados de saúde para mais pacientes. Além disso, nossa solução de TI e nossas orientações clínicas on-line garantem que os profissionais de saúde possam atender os pacientes adequadamente sem contrair o vírus. Sendo uma plataforma de troca de conhecimento, convidamos especialistas chineses para compartilhar suas ideias sobre o tratamento de pacientes infectados com o vírus com profissionais da saúde do mundo todo no nosso programa de webinários. Exploraremos ainda mais as possibilidades de apoiar pacientes e profissionais de saúde que estão lutando contra o vírus.

Estamos fazendo o possível para aumentar a capacidade de fabricação. Nossos produtos médicos, entre eles, monitores, ventiladores e aparelhos de ultrassom, são essenciais no diagnóstico e tratamento de pacientes com a COVID-19. Enfrentando a demanda crescente de prestadores de serviços de saúde no mundo todo e a interrupção da cadeia de fornecimento global, temos cooperado com governos e fornecedores para reduzir a escassez e proteger a linha de produção. Nossos funcionários do centro de fabricação cancelaram os feriados oficiais e, graças ao seu trabalho dedicado, multiplicamos a capacidade de fabricação. Enquanto nos esforçamos para manter a continuidade dos negócios, também tomamos medidas rigorosas de higiene para garantir a segurança dos produtos durante todo o processo de fabricação.

Valorizamos a saúde dos nossos funcionários. Nosso êxito é baseado no profissionalismo, na eficiência e responsabilidade no trabalho. Para proteger os funcionários do mundo todo, restringimos viagens de negócios e organizamos conferências on-line. Pedimos aos escritórios regionais que seguissem as orientações das autoridades locais de saúde e aderissem ao protocolo de trabalho em casa. À medida que a disseminação do vírus vem diminuindo na China, aumentamos as medidas de esterilização e limpeza dos escritórios, entregamos máscaras cirúrgicas nos ambientes de trabalho, praticamos o distanciamento social e monitoramos a saúde dos funcionários, diariamente, com a verificação da temperatura. Implementaremos também essas medidas de higiene nos escritórios regionais e ofereceremos ambientes de trabalho seguros para todos os funcionários. Graças à nossa rígida diretriz de proteção, temos muito orgulho de anunciar que nenhum dos nossos funcionários de campo foi infectado.

Neste momento em que a missão de salvar vidas é mais importante do que nunca, estamos fazendo todo o possível para colocar os cuidados de saúde ao seu alcance. Até o momento, doamos 4,6 milhões de dólares em dispositivos para hospitais do mundo todo. Continuaremos protegendo a saúde e a segurança dos funcionários, prestando assistência aos profissionais de saúde e oferecendo melhor atendimento a pacientes do mundo todo.

Atenciosamente,

Li Xiting

Presidente da Mindray

