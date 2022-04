Delphix Acelera Crescimento e Rentabilidade no Segundo Ano Consecutivo em Escala

Segurança de Dados e Compliance Impulsionam a Adoção Urgente da Plataforma de Gerenciamento de Dados de Teste Delphix DevOps

REDWOOD CITY, Califórnia, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Delphix, líder do setor de Gerenciamento de Dados de Teste de DevOps (TDM), anunciou hoje o encerramento do ano fiscal de 2022 com um segundo ano consecutivo de crescimento acelerado da receita e lucratividade em uma escala de bem mais de US $ 100 MILHÕES em receita recorrente anual (ARR).

Com o aumento da atividade de nações hostis e gangues de ransomware, as empresas em todo o mundo precisam de uma solução para automatizar e proteger os dados de teste para aplicativos corporativos. Por isso, a empresa também registrou mais rapidamente um crescimento 36% ano a ano da sua grande base de clientes corporativos, impulsionada pelo aumento dos riscos de dados.

O crescimento da Delphix é resultado do fato de as empresas em todo o mundo darem continuidade em investimentos em soluções inovadoras de DevOps para a aceleração da entrega de aplicativos, modernização da infraestrutura legada e a transferência de aplicativos em várias nuvens. A Delphix oferece a única plataforma DevOps TDM que automatiza a entrega de dados seguros e compatíveis para teste e desenvolvimento, permitindo uma inovação até 10x mais rápida.

“Todos os aplicativos corporativos precisam de dados de teste para lançamentos rápidos e de qualidade”, disse Jedidiah Yueh, Fundador e CEO da Delphix. “Os dados de teste tradicionais são lentos, complexos e repletos de riscos. A Delphix ajuda empresas como o Banco Carrefour, a University of Manchester e o BNP Paribas a lançar aplicativos mais rapidamente e a aprimorar a segurança e a conformidade dos dados.”

O Banco Carrefour no Brasil utiliza a Plataforma de Dados Delphix DevOps para acelerar as versões dos aplicativos, garantindo a segurança dos dados e a conformidade com os regulamentos de privacidade, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil. A Delphix capacita equipes de desenvolvimento com disponibilidade de dados 320x mais rápida para relatórios financeiros e análises, permite lançamentos de aplicativos mais rápidos e ajuda a economizar 70% em armazenamento.

A Delphix oferece uma plataforma de dados inovadora que transforma a entrega de aplicativos com controles de dados abrangentes. Com a automatização da entrega de dados em ambientes de teste, a Delphix ajuda os desenvolvedores de software a inovar mais rapidamente e reduzir o risco da conformidade e da segurança.

A Delphix também ajuda as empresas a se recuperarem mais rapidamente de ataques de ransomware, protegendo continuamente os dados e tornando os dados históricos imutáveis.

“Escolhemos a Delphix porque gostamos da tecnologia como uma ferramenta para a transferência de dados de forma eficiente de um lugar para outro, para reconstrução e para viajar para o passado”, disse Yves Caseau, Diretor de Informação e Digital do Grupo da Michelin. Nós usamos a Delphix para transferir dados de legado do nosso servidor Exadata para servidores comunitários Linux para obter mais escalabilidade e custo mais baixo.”

“Também estamos usando a Delphix para acelerar a inovação e configurar novos ambientes de teste e desenvolvimento mais rapidamente. Podemos obter todos os dados apropriados muito rapidamente com alguns cliques e fazer uma transferência virtual e não física dos dados”, acrescentou Caseau.

O gerenciamento de dados de teste é um componente essencial do desenvolvimento de aplicativos, mas geralmente é lento e manual. Com a Plataforma de Dados Delphix DevOps as equipes podem criar, gerenciar e automatizar ambientes de dados híbridos com base na nuvem para compatibilidade com pipelines CI/CD e treinamento de algoritmos AI/ML.

"Os dados de teste compatíveis são a força vital do DevOps e a garantia de seu acesso contínuo é fundamental para as empresas acelerarem a entrega de aplicativos", disse Jim Mercer, diretor de pesquisa de DevOps e DevSecOps da IDC. "Com a transformação digital se tornando cada vez mais essencial para as empresas competirem nos mercados atuais, continuamos a observar a necessidade de soluções modernas de TDM em vários setores."

Destaques do Crescimento da Delphix

Crescimento acelerado e rentabilidade nos últimos dois anos em uma escala superior a US $ 100 MILHÕES de receitas recorrentes anuais.Ampliação da base de clientes de grandes empresas: Aumento de 36% no número de novos clientes empresariais conquistados comparativamente ao mesmo período do ano anterior.Ampliação da base de clientes global de grandes marcas como Banco Carrefour, Choice Hotels, Michelin e Molina Healthcare.Novas adições designadas para a equipe de liderança global, incluindo: Robert Stevenson, VP de Operações no Japão, para expandir a Delphix na APAC.Josh Harbert, Diretor de Marketing, que usará suas décadas de experiência para escalar os programas de marketing global da Delphix e ampliar a conscientização sobre produtos e marcas.Pritesh Parekh, Diretor de Confiança e Segurança, VP de Engenharia, que adiciona DevOps comprovados e experiência em segurança.Steve Barrett, Vice-Presidente Sênior de Operações Internacionais, que lidera as operações de receita para a EMEA e APJ.Tammi Warfield, Diretora de Clientes, ex-executiva da Microsoft que impulsiona o sucesso do cliente, ajudando os clientes a obter valor comercial.A Delphix também introduziu várias inovações nas ofertas de produtos da empresa no último exercício fiscal, incluindo:

Continuous Vault, um recurso específico de ransomware que aumenta os recursos de isolamento de dados da plataforma Delphix e fortalece a proteção de dados para as empresas.Recursos de conformidade de dados para clientes da Salesforce, que ajudam os clientes da Salesforce a proteger a privacidade e a segurança dos dados, enquanto revelam o valor dos dados da Salesforce nas nuvens e nos data centers locais.Data Control Tower, que fornece um único ponto de controle para automação de dados de teste orientada por API em pipelines de desenvolvimento em escala.Algoritmos de mascaramento para conformidade contínua, que fornecem novos algoritmos líderes do setor para mascarar dados confidenciais, juntamente com um SDK que permite o desenvolvimento e a automação de algoritmos personalizados.Integração certificada pela SAP com SAP NetWeaver® e SAP S/4HANA®, que permite que as empresas usem a Delphix para mascarar e fornecer automaticamente dados SAP eficientes e virtualizados por meio de APIs.Sobre a Delphix

