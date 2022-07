Delphix Lança DevOps Data Appliances, Proteção Contínua Contra Ransomware

Novos dispositivos fornecem proteção contínua e gerenciamento avançado de dados de teste para aplicativos corporativos

REDWOOD CITY, Califórnia, July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Delphix, líder do setor de Gerenciamento de Dados de Teste de DevOps (DevOps test data management - TDM), anunciou hoje o lançamento de dois novos dispositivos de dados alimentados pela Dell Technologies. Ambos os dispositivos são soluções de software totalmente projetadas e otimizadas para desempenho e confiabilidade.



A Delphix CDP Appliance fornece às empresas proteção contínua de dados, vários níveis de detecção de ransomware, e capacidade de automatização de recuperação instantânea de vários aplicativos para um estado limpo e consistente com dados. A Delphix DevOps Appliance fornece a solução de TDM mais avançada e segura do mercado, permitindo que os clientes lancem software com mais rapidez, segurança e qualidade.

A Delphix CDP Appliance sincroniza dados de aplicativos corporativos em tempo quase real e cria um registro de dados contínuo e imutável, para que os aplicativos possam ser recuperados a qualquer momento, com limite de até segundos ou da transação, com um objetivo de ponto de recuperação near zero (near-zero recovery point objective - RPO). Em contraste, os backups tradicionais protegem os dados somente uma vez por dia, tendo o potencial de perda de um dia inteiro de transações comerciais essenciais.

Além disso, o dispositivo viabiliza a recuperação instantânea de vários aplicativos usando APIs com um objetivo de tempo de recuperação near zero (near-zero recovery time objective - RTO). Os processos de negócios, como cotação em dinheiro, muitas vezes criam dependências de dados e desafios de consistência em todos os aplicativos. Com este novo dispositivo, as empresas podem recuperar rapidamente vários aplicativos para um estado consistente de dados, mesmo em vários pontos no tempo, a fim de determinar um estado de dados limpo antes de um ataque de ransomware.

A Delphix CDP Appliance é criada com uma arquitetura zero trust. Todos os dados são imutáveis e todos os instantâneos e políticas de dados retidos podem ser bloqueados por adulteração ou exclusão. Além disso, o dispositivo é um ambiente de recuperação totalmente contido e isolado que pode, opcionalmente, incluir servidores de aplicativos e banco de dados.

Hoje em dia as empresas precisam obter um equilíbrio entre a segurança e a inovação. Muitas empresas deixam a segurança dos dados de teste e o provisionamento para equipes e administradores de aplicativos individuais, muitas vezes em violação da conformidade com a privacidade e dos regulamentos do setor. As Delphix DevOps Appliances automatizam a descoberta, mascaramento e entrega de dados sigilosos para proteger totalmente a privacidade dos dados do consumidor durante todo o ciclo de vida do aplicativo.

Além disso, as empresas estão em uma corrida para lançar software mais rapidamente. Com o maior investimento em ferramentas e processos de DevOps, os dados de teste geralmente se tornam um grande gargalo. A Delphix DevOps Appliance fornece uma gama de APIs inovadores e exclusivos para permitir testes superiores, incluindo APIs para atualização de dados, retrocesso, favoritos, teardown e integração entre aplicativos. Usando essas APIs, os clientes da Delphix alcançaram altas taxas de inovação - bem mais de um milhão de lançamentos de CI/CD por mês para clientes individuais.

“Com o alcance da Dell e a poderosa combinação das nossas tecnologias, podemos ajudar empresas em todo o mundo a inovar mais rapidamente, protegendo a privacidade dos dados do consumidor contra ransomwares e outros ataques”, disse Jedidiah Yueh, CEO da Delphix. “Ajudamos as empresas a alcançar operações de dados zero trust e zero friction.”

Para mais informação sobre o Delphix CDP Appliance ou a Delphix DevOps Appliance e como podem acelerar a inovação, entre em contato com [email protected] .

Sobre a Delphix

A Delphix é a líder do setor de gerenciamento de dados de testes de DevOps.

As empresas precisam transformar a entrega de aplicativos, mas lutam para equilibrar a velocidade com a segurança e a conformidade dos dados. Nossa Plataforma de Dados DevOps automatiza a segurança dos dados, enquanto implementa rapidamente os dados de testes para acelerar as versões dos aplicativos. Com a Delphix, os clientes modernizam aplicativos, adotam várias nuvens, alcançam CI/CD e se recuperam de eventos de tempo de inatividade, como ransomware, até 2x mais rápido.

Empresas líderes como Choice Hotels, Banco Carrefour e Fannie Mae, usam a Delphix para acelerar a transformação digital e viabilizar o gerenciamento dos dados zero trust. Visite-nos em www.delphix.com . Siga-nos no LinkedIn , Twitter , e Facebook .

