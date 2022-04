Delphix Nomeia Novos Executivos para Acelerar o Crescimento

Equipe de Gestão de Dados de Teste de DevOps ampliada com veteranos da indústria para apoiar sua próxima fase de crescimento

REDWOOD CITY, Califórnia, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Delphix, líder do setor de Gestão de Dados de Teste de DevOps (Test Data Management - TDM), anunciou hoje a nomeação de Tammi Warfield para Diretor de Cliente e Alex Hesterberg para Diretor de Estratégia.

“Estamos entusiasmados com a escala de liderança que Tammi e Alex trarão para nossos clientes, parceiros e equipe”, disse Steven Chung, Presidente da Delphix. “Eles têm excelentes históricos de aceleração do crescimento, por meio da contratação de grandes talentos, melhoria de desempenho e criação de cultura de valor para o cliente. Tammi e Alex também trazem experiência com empresa pública para nossa equipe executiva para a expansão das nossas operações em todo o mundo.”

Como Diretora de Clientes, Tammi lidera a integração, serviços profissionais, sucesso do cliente e suporte à Delphix em todo o mundo, com foco na criação e entrega de uma Experiência do Cliente de classe mundial em todas as etapas do ciclo de vida do cliente. Tammi veio da Microsoft para a Delphix onde atuou como VP de Sucesso do Cliente em Todo o Mundo do Grupo de Aplicações de Negócios, uma divisão multibilionária. Antes da Microsoft, ela ocupou vários cargos de liderança de clientes e serviços na BMC Software.

Como novo Diretor de Estratégia da Delphix, Alex Hesterberg lidera parcerias estratégicas, OEMs, canais, soluções e equipes de engenharia de sistemas apoiando a inovação tecnológica, o desenvolvimento corporativo e os esforços de entrada no mercado da empresa. Antes de ingressar na Delphix, Alex atuou como Diretor de Clientes na Turbonomic, onde escalou as funções de pré e pós-venda durante as principais etapas antes de sua aquisição de mais de US $ 1,5 bilhões pela IBM. Antes da Turbonomic, Alex ocupou cargos executivos de sucesso nas áreas de clientes, pré-vendas e serviços na Pure Storage (IPO em 2015), Sailthru (adquirida pelo CM Group) e Riverbed Technology (IPO em 2006).

Sobre DelphixA Delphix é líder do setor de gestão de dados de testes de DevOps.

As empresas precisam transformar a entrega de aplicativos, mas lutam para equilibrar a velocidade com a segurança e a conformidade dos dados. Nossa Plataforma de Dados DevOps automatiza a segurança dos dados, enquanto implementa rapidamente os dados de testes para acelerar as versões dos aplicativos. Com a Delphix, os clientes modernizam aplicativos, adotam várias nuvens, alcançam CI/CD e se recuperam de eventos de tempo de inatividade, como ransomware, até 2x mais rápido.

Empresas líderes como Choice Hotels, Banco Carrefour e Fannie Mae, usam a Delphix para acelerar a transformação digital e viabilizar o gerenciamento dos dados zero trust. Visite-nos em www.delphix.com. Siga-nos no LinkedIn, Twitter, e Facebook.

