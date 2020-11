Demanda por Faculdades de Business aumenta em meio à pandemia global

Novas pesquisas mostram que as inscrições em programas de pós-graduação em administração estão em alta, com variações nas taxas de crescimento por região e programa devido à aprendizagem online, viagens e preocupações com vistos

RESTON, Va., Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), uma associação global de principais faculdades de pós-graduação de business, divulgou hoje sua 2020 Application Trends Survey anual. O GMAC atrasou a divulgação do relatório deste ano, inicialmente agendado para publicação em meados de outubro, para avaliar ainda mais o impacto da COVID-19 nas tendências das inscrições em regiões ao redor do mundo. À medida que as instituições adotaram uma série de políticas de admissão para ajudar os candidatos em meio à COVID-19, o relatório, conhecido por avaliar as tendências de crescimento com ênfase no fluxo de estudantes internacionais que atravessam as fronteiras, destaca mudanças nas tendências de inscrições em toda a Ásia Pacífico, Canadá, Europa e Estados Unidos.

No geral, 67% dos mais de 1.000 programas que participam da pesquisa deste ano relatam um aumento no volume das inscrições. Isso inclui 66% dos programas de MBA e 67% dos programas de mestrado em business.

Relatórios recentes de Tendências de Inscrições GMAC indicam a disparidade nas taxas de crescimento de inscrições em regiões concorrentes. Este ano, o crescimento está presente de alguma forma em quase todas as áreas geográficas e tipos de programas, mas esse aumento da demanda ocorre em um contexto de adiamentos aumentados devido a preocupações sobre aprendizagem online, viagens e capacidade de garantir vistos. No geral, a taxa de diferimento subiu de 2% em 2019 para 6% em 2020.

“Este ano não é como nenhum outro quando observamos e analisamos as tendências associadas às inscrições nas faculdades de business”, disse Sangeet Chowfla, Presidente e CEO do GMAC. “Embora o ambiente seja desafiador para as faculdades e alunos desde o início da COVID-19, uma constante é a natureza contracíclica da demanda por um grau avançado em business. O custo da oportunidade de deixar um emprego para obter um MBA ou mestrado em business diminui à medida que as economias começam a regredir e, por isso, estamos vendo mais pessoas pensando em uma faculdade de business para aumentar ou melhorar as perspectivas na carreira.”

“O relatório Tendências de Inscrições deste ano enfatiza duas dinâmicas muito importantes no centro da educação em gestão de pós-graduação: um aumento na demanda global e a necessidade de personalização regional”, disse Martin Boehm, presidente do Conselho de Administração do GMAC e reitor da IE Business School na Espanha. “Mais pessoas em quase todas as regiões, estão optando por obter um grau avançado em business em meio à incerteza econômica. Também temos observado faculdades de business se ajustando à essa demanda, adaptando as políticas de admissão às necessidades de regiões específicas. E este é claro exatamente o tipo de adaptabilidade inovadora que esperamos do setor de faculdades de business.”

O relatório Tendências de Inscrições do GMAC deste ano fornece informações sobre as disparidades identificadas ao longo do “funil de inscrições”, um termo que descreve a relação entre inscrições recebidas, taxas de aceitação, ofertas aceitas e adiamentos. Esses dados ajudam a explicar os pontos de conexão que, em última análise, produzem o rendimento total dos programas de diferentes regiões. Essas tendências são especialmente relevantes no ambiente atual, devido ao comportamento associado com as faculdades e candidatos durante uma pandemia global.

Embora a COVID-19 continue a impactar todas as partes do mundo, o contexto da variação das tendências regionais quanto às inscrições difere de acordo com o local. Enquanto outras regiões observaram uma diminuição na porcentagem de alunos aceitos que finalmente se matricularam (taxa de rendimento), os Estados Unidos permaneceram estáveis com uma taxa de 60%. Tanto o Canadá quanto a Europa tiveram um declínio de 5%, enquanto a taxa de rendimento da Ásia-Pacífico caiu de 62% em 2019 para 51% em 2020. No geral, o rendimento global caiu ligeiramente de 62% em 2019 para 60% em 2020.

As variações nesses dados são amplamente explicadas por nuances regionais, especificamente na região da Ásia-Pacífico, que foi a primeira a experimentar a COVID-19, ao mesmo tempo em que lida com a agitação social em Hong Kong, e diferenças em como os programas optaram pela flexibilidade na política de admissão.

Apenas 35% das faculdades na Ásia-Pacífico relataram permitir que os candidatos adiassem a entrada, em comparação com 61% das faculdades que responderam nos EUA. Isso significa que as faculdades dos EUA adotaram mais amplamente políticas de diferimento em comparação com as faculdades da Ásia-Pacífico.

Na Europa, quase 80% das candidaturas recebidas eram de candidatos internacionais, que foram fortemente ponderados em relação aos programas de mestrado em business. No Canadá, as faculdades de business observaram uma mudança em direção ao candidato doméstico no total de candidaturas, em comparação com os maiores aumentos nas candidaturas internacionais que o GMAC observou nos anos anteriores.

Análise Regional

Dentre os programas que responderam às pesquisas de 2020 e 2019, o número total de inscrições aumentou no Canadá (13%), Europa (24%) e EUA (21%), enquanto a Ásia teve um declínio geral (7%).

Ásia-Pacífico

Conforme observado no relatório de um oficial de admissão de uma faculdade de business no Leste e Sudeste Asiático: “O movimento social em Hong Kong seguido das interrupções pela COVID-19 impactou o recrutamento de estudantes de MBA.” ?

A diversidade da região Ásia-Pacífico causou mais diferenças no nível do país em relação ao Canadá, Europa e Estados Unidos. Foram observadas também anomalias ambientais. Por exemplo, os protestos em Hong Kong no final de 2019, seguidos pelo início da COVID-19 na China continental em 2020, amorteceram o volume de inscrições. Da mesma forma, o volume de inscrições na Índia provavelmente será afetado pelo bloqueio nacional sem precedentes provocado pela pandemia. Com a tendência de inscrições reduzidas relatadas por programas de maior volume que respondem da Grande China e da Índia, o crescimento das inscrições relatadas em outras partes da região não foi suficiente para evitar um declínio geral no volume das inscrições em 2020.

Canadá

A maioria dos programas (84%) relatou crescimento nas candidaturas No geral, 79% dos programas que responderam do Canadá tiveram um crescimento nas inscrições recebidas, em relação a 2019. Juntamente com a Europa, o Canadá recebeu quase 40% das candidaturas da Ásia Central e do Sul e do Leste e Sudeste Asiático.

Europa

Oitenta por cento das candidaturas às faculdades europeias foram de candidatos internacionais, superando em muito outras regiões, e fortemente enviesados em relação aos programas de mestrado em gestão e mestrado em finanças. No geral, uma proporção maior de programas europeus relata aumento no total de inscrições em comparação com outras regiões. 72% dos programas que responderam do Canadá tiveram um aumento nas inscrições recebidas, em relação a 2019. Juntamente com a Canadá, a Europa recebeu quase 40% das candidaturas da Ásia Central e do Sul e do Leste e Sudeste Asiático.

Estados Unidos

Dentre os programas que responderam às pesquisas de 2019 e 2020, o número total de inscrições domésticas aumentou mais do que as inscrições internacionais. Embora as inscrições gerais para os programas dos EUA estivessem em alta, as faculdades de alto escalão eram mais propensas a relatar aumento nas inscrições. A proporção de faculdades de alto escalão que relataram aumento nas inscrições internacionais também foi robusta, enquanto as escolas de baixo escalão não observaram isso. No entanto, adiamentos mais elevados para candidatos internacionais poderiam, em última análise, limitar o aumento real da matrícula.

Mais especificamente, quase 4 em 5 programas de MBA em tempo integral dos EUA relatam aumento nos candidatos nacionais. No geral, a proporção de programas que relataram crescimento aumentou acentuadamente em 2020 comparado com os últimos anos. 67% dos programas que responderam do Canadá tiveram um aumento nas inscrições recebidas, em relação a 2019.

