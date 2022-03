Departamento de Transporte da Califórnia escolhe Enghouse Transit

A solução de software permitirá a migração para pagamentos de tarifas de circuito aberto

MARKHAM, Ontário, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems (TSX: ENGH) anunciou hoje que sua unidade Enghouse Transportation foi escolhida pelo Departamento de Transporte da Califórnia (Caltrans) para participar do Projeto de Viagens Integradas da Califórnia (Cal-ITP), marcando a entrada da empresa no mercado de cobrança automática de tarifas dos EUA.

A Enghouse Transportation, fornecedora estabelecida de soluções de software de transporte na América do Norte, está ampliando sua oferta com a solução móvel de cobrança de passagens/tarifas. O software já está bem posicionado nesse espaço na Holanda, Europa central e leste europeu.

"A Enghouse Transportation oferece vantagens claras", disse Toofan Otaredian, diretor administrativo da Enghouse Transportation. "Temos a agilidade de hospedar vários planos de tarifas e regras comerciais associados a agências e operadoras de transporte público, e nossa solução de software é independente de hardware e pode se integrar perfeitamente a outros sistemas. Além disso, oferecemos uma implementação com curto tempo de lançamento no mercado para a obtenção de soluções de pagamentos de circuito aberto de forma econômica."

O Departamento de Serviços Gerais da Califórnia emitiu um aviso de intenção de autorizar a Enghouse Transportation a fornecer um software para permitir que os usuários de transporte da Califórnia paguem tarifas utilizando um sistema de circuito aberto. A arquitetura facilita o uso de cartões bancários e carteiras móveis, reduzindo e, por fim, eliminando a necessidade de cartões de passe.

A Enghouse Transportation é uma das quatro empresas escolhidas para oferecer a solução administrativa no Cal-ITP, que permitirá que mais de 300 agências de transporte adquiram soluções de software por meio de seu Mobility Marketplace, que oferece às operadoras de transporte links para um conjunto de produtos pré-negociados e com código compatível. Esse processo de aquisição simplificado e coordenado facilita a adoção de tecnologias de circuito aberto pelas agências de transporte.

Entre os objetivos do Cal-ITP estão:

Uma experiência de usuário aprimorada – pesquisas mostraram que os usuários com acesso a dados em tempo real podem cortar minutos de seus tempos de espera e tempos de espera percebidos em até 30%. Os pagamentos sem contato tornam o transporte mais fácil para os usuários, principalmente para motoristas de fora da cidade e outros usuários não familiarizados com o sistema de transporte.

– pesquisas mostraram que os usuários com acesso a dados em tempo real podem cortar minutos de seus tempos de espera e tempos de espera percebidos em até 30%. Os pagamentos sem contato tornam o transporte mais fácil para os usuários, principalmente para motoristas de fora da cidade e outros usuários não familiarizados com o sistema de transporte. Maior quantidade de usuários – em Londres, o metrô teve um aumento de quatro a cinco por cento na quantidade de usuários com a introdução dos pagamentos de circuito aberto e dados de chegada em tempo real. Em Chicago e Nova York , o número de usuários aumentou dois por cento.

– em Londres, o metrô teve um aumento de quatro a cinco por cento na quantidade de usuários com a introdução dos pagamentos de circuito aberto e dados de chegada em tempo real. Em e , o número de usuários aumentou dois por cento. Economia de custos para provedores de serviços de transporte – em Washington, D.C. , a operadora de transporte gasta dez centavos por dólar em cobranças de tarifas baseadas em dinheiro, em comparação com apenas quatro centavos por dólar nas cobranças com cartões de crédito/débito.

Por meio de sua subsidiária europeia Telexis Solutions, a Enghouse Transportation lançou recentemente uma solução de pagamentos sem contato Eurocard, Mastercard e Visa (EMV), para que seu cliente Transdev substituísse o esquema holandês de pagamentos com base em cartões, conhecido como OV-Chipkaart. Como resultado desse lançamento, a Telexis Solutions vem estendendo suas soluções EMV para a maior parte da vertical de transporte holandesa, ou seja, para todas as operações da Transdev e também para várias outras operadoras de transporte. A Transdev é uma importante provedora de serviços de transporte na Holanda, realizando 400 mil viagens por dia. Globalmente, a Transdev opera 42 mil veículos em 17 países e emprega 83 mil pessoas.

Sobre a Enghouse

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em centrais de contato, comunicações por vídeo, trabalho remoto, comunicações para redes definidas de software de última geração, segurança pública e mercado de transporte. A estratégia de crescimento em duas frentes da empresa se concentra no crescimento interno e em aquisições, que, até o momento, têm sido financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa não tem financiamentos externos e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa: www.enghouse.com.

Sobre a Enghouse Transportation

A Enghouse Transportation é uma provedora inovadora de tecnologias de passagens eletrônicas de ponta a ponta. A unidade também oferece às agências e operadoras de transportes uma experiência do passageiro aprimorada e soluções de hardware e software voltadas para a redução de custos. Personalizadas para as necessidades de cada cliente, a Enghouse Transportation oferece soluções especializadas em cobrança automática de tarifas (AFC), vendas e serviços, além de sistemas administrativos. Para mais informações, acesse www.enghousetransportation.com

