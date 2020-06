SOLOTHURN, Suíça, 29 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Johnson &Johnson Medical Devices* anunciou hoje que a Synthes GmbH renovou um contrato de cooperação de cinco anos com a AO Foundation **. A AO é uma rede global de cirurgiões, sem fins lucrativos, e a principal organização mundial de educação, inovação e pesquisa para o tratamento de traumas e distúrbios músculo-esqueléticos. Sob esse contrato renovado, as duas organizações independentes continuarão o trabalho que começaram em 1960 para oferecer educação profissional de primeira linha e desenvolver inovações que ajudem a melhorar os resultados dos pacientes e a aumentar a eficiência do atendimento.

A AO realiza anualmente mais de 800 eventos educacionais ministrados por quase 9.000 professores treinados pela AO e atinge aproximadamente 57.000 profissionais de saúde através de seus programas. Isso inclui palestras, exercícios práticos, grupos de discussão interativos para cirurgiões e aprendizado on-line. De acordo com os termos do acordo de cooperação, a DePuy Synthes continuará a apoiar os programas educacionais desenhados de forma independente pela AO para avançar no objetivo de promover a educação profissional que atenda às necessidades em constante mudança da comunidade global de cirurgiões.

A DePuy Synthes também continuará sendo o principal parceiro da indústria para a AO Technical Commission (AO TC) e seus comitês globais de especialistas e grupos de especialistas nas áreas especializadas de trauma e cirurgia corretiva do sistema músculo-esquelético, coluna, craniomaxilofacial, produtos veterinários e afins, instrumentos e implantes. A DePuy Synthes desenvolverá novas técnicas cirúrgicas, implantes e instrumentos de operação, sob a orientação médica de especialistas em cirurgia independentes em cada uma dessas áreas da AO TC, com o objetivo de responder a alguns dos desafios de saúde mais urgentes do mundo.

"Hoje, orgulhosamente, damos continuidade a uma colaboração que começou há quase 60 anos para promover nosso objetivo comum de identificar e atender às grandes necessidades de tratamentos cirúrgicos em ortopedia", disse Aldo Denti, presidente mundial da DePuy Synthes. "Com base na profunda experiência da DePuy Synthes e da AO Foundation, comprometemo-nos a continuar a desenvolver novas tecnologias com rigor e qualidade, e a fornecer educação de classe mundial para cirurgiões, com a excelência contínua."

Sobre as empresas da Johnson &Johnson Medical Devices

Na Johnson &Johnson Medical Devices Companies, ajudamos as pessoas a viver da melhor maneira possível. Com mais de um século de experiência, solucionamos os desafios mais urgentes no setor de saúde e damos passos ousados em direção a novos padrões de cuidados, melhorando a experiência de assistência médica das pessoas. Com soluções de cirurgia, ortopedia, visão e intervenção, ajudamos a salvar vidas e preparamos o caminho para um futuro mais saudável para todos, em todos os lugares.

Sobre a DePuy Synthes

A DePuy Synthes, parte das empresas de produtos para saúde Johnson &Johnson, fornece um dos mais abrangentes portfólios ortopédicos no mundo. As soluções da DePuy Synthes nas especialidades de reconstrução articulatória, trauma, neurologia, crânio-maxilofacial, coluna vertebral e medicina esportiva servem para melhorar o cuidado ao paciente e, ao mesmo tempo, gerar valor clínico e econômico para sistemas de saúde do mundo todo.

