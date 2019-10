Descubra um mundo ainda maior com as ofertas globais exclusivas e únicas da VistaJet

VistaJet World oferece viagens privadas e experiências pessoais planejadas tendo em mente os Assinantes

NOVA IORQUE, Oct. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação privada, anunciou hoje o lançamento do VistaJet World, com um portfólio abrangente de aventuras de viagem únicas de multiparadas personalizadas de acordo com o desejo dos Assinantes. Para comemorar o 15º aniversário da empresa, o programa destaca 15 viagens exclusivas que oferecem as aventuras mais remotas e emocionantes em todo o mundo.Com a população global UHNW prevista para aumentar cerca de 41% em relação aos níveis de 2017 até 20221, a demanda por serviços, atenção personalizada e exclusividade de experiência continuarão a aumentar também. Pesquisadores da VistaJet identificaram que as mudanças nas preferências e prioridades do consumidor estão redefinindo o conceito de viagens globais, agora considerado o segundo foco mais favorecido para gastos discricionários2. Uma alta valorização de diferentes culturas e uma priorização de experiências em relação à propriedade de mercadorias resultaram em viajantes UHNW buscando experiências de viagem mais profundas, já que 20% dos viajantes de jatos privados fazem pelo menos uma viagem experimental a cada ano3.As viagens são muitas vezes iniciadas como um meio de descobrir novos horizontes ou obter uma visão mais aprofundada dos interesses pessoais. Para os assinantes da VistaJet, os motivos mais recorrentes para viagens de lazer por jato privado são:Filantropia – feriados com influência com destaqueAventura – rodeado por paisagens incríveisArte e música - com um interesse específico em óperaNatureza e animais - com ênfase na proteçãoDescobertas gastronômicas - comparando gostos de todo o mundoPara melhor atender seus clientes e proporcionar as aventuras de viagens inspiradoras que eles desejam, a VistaJet estabeleceu um Private Office (Escritório Privado) em 2016 como uma equipe dedicada para os Assinantes os serviços personalizados e acesso às experiências mais incríveis do mundo. Hoje, em parceria com uma rede de especialistas em viagens líderes mundiais, incluindo Blue Marble Private, Based on a True Story, Indagare, Nota Bene Global e Pelorus, o Private Office da VistaJet pode atender a essa demanda crescente de uma jornada personalizada perfeita através do VistaJet World - novo serviço que oferece viagens enriquecedoras de vida para todos os tipos de viajantes.Servindo de inspiração, o portfólio de 15 viagens excepcionais da VistaJet World inclui:World Firsts: Discover an ancient lost cityInteresses: Aventura, Arqueologia, História, Exploração, Cartografia, Vida Selvagem, Conservação Seja o primeiro a descobrir uma cidade antiga na Colômbia, perdida nas profundezas da floresta tropical amazônica. Os hóspedes poderão participar de uma expedição de pesquisa pioneira, acompanhada por uma equipe especializada de arqueólogos, exploradores e conservacionistas para sobrevoar a selva, usando tecnologia de varredura LIDAR de alta especificação para desvendar os segredos de um assentamento escondido outrora habitado no toldo abaixo; explorar cachoeiras e lagoas secretas que abrigam o Golfinho-nariz-de-garrafa; descobrir, revelar e ajudar a decifrar pictogramas escondidos durante um milênio; e se unir ao trabalho global do Patrimônio da Colômbia para proteger florestas, espécies e culturas indígenas para o futuro.Entrepreneurship: A peek into scientific discoveryInteresses: Oportunidades de Investimento, Saúde-Tecnologia, Ciências, Próxima Geração, Futuro Planejada exclusivamente para Assinantes da VistaJet, esta viagem é uma excursão privada pelos EUA liderada pelo aclamado médico e fundador da Private Medical, Dr. Jordan Shlain, para explorar a ciência por trás dos cenários em um grupo de laboratórios de última geração do centro biológico Chan Zuckerbeg em São Francisco, para aprofundar a neurociência e genômica cognitiva. Em cada descoberta científica há a oportunidade de mudar a forma da vida de amanhã e os assinantes da VistaJet serão convidados a conhecer as mentes notáveis na vanguarda da tecnologia de saúde pioneira de hoje e obter insights sobre as oportunidades de investimento para o nosso futuro.Wellness: Longevity secretsInteresses: Cuidados Holísticos, Saúde, Mergulho, Spa, Relaxamento, Alimentação, Parques Nacionais Inspiradas nas comunidades mais longevas do mundo, os hóspedes ganharão insights em primeira mão sobre os segredos da longevidade. Na Costa Rica, os hóspedes caminharão pelas reservas naturais, se banharão na lama do Parque Nacional do Vulcão Rincón de la Vieja e relaxarão em fontes termais. A Sardenha será a anfitriã da melhor cozinha tradicional e de alguns dos vinhos italianos mais apreciados - um segredo surpreendente por trás da longevidade dos sardos. Em Palm Springs, os hóspedes ficarão hospedados em Korakia, situada ao lado da comunidade de Loma Linda, onde os moradores têm 10 vezes mais probabilidade de viver até 100 anos do que os americanos em geral. História, tradições e moai em Okinawa no Japão permitirão que os hóspedes mergulhem no mundo dos quase imortais, antes de deixarem pegadas nas praias arenosas privadas em Mykonos, Grécia.Outras aventuras inesquecíveis incluem visitas aos palácios dos grandes Marajás da Índia; fazer rapel sobre a borda do vulcão Vanuatu ativo; ser uma das primeiras pessoas fazer um safári anti-caça de avião da Born Free Foundation e fazer esqui noturno UV para descobrir maciços inexplorados. Além de personalizar cada experiência da VistaJet World , as viagens também podem ser planejadas exclusivamente para assinantes individuais com base nos seus interesses, com o apoio do Private Office e da rede de parceiros de viagens.Liderando a curva em inovação de viagens, os viajantes abastados têm os meios para conhecer mais o mundo, mas grande parte dele ainda não foi descoberta e só é facilmente acessível por jato privado. Devido à sua dimensão e às suas capacidades de aterragem flexíveis, as aeronaves privadas podem utilizar cinco vezes mais aeroportos do que as aeronaves comerciais, abrindo um mundo inteiro de possibilidades de viagem não exploradas.Com um Operations Center global em Malta e já tendo voado para 96% do mundo, a VistaJet tem a experiência e expertise para levar os clientes a qualquer lugar. O potencial de descoberta e aventura é infinito. Para obter mais informações sobre VistaJet World, visite:www.vistajet.com/privateoffice e @vistajetworldContate Jennifer Farquhar | VistaJet | T: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com Sobre a VistaJet VistaJet é a primeira e única empresa de aviação global. Com sua frota de mais de 70 jatos executivos prata e vermelho, a VistaJet transportou corporações, governos e clientes privados para 187 países, cobrindo 96% do mundo. Fundada em 2004, a empresa foi pioneira num modelo de negócio inovador em que os clientes têm acesso a uma frota inteira, pagando apenas pelas horas de voo, sem as responsabilidades e os riscos patrimoniais associados à propriedade das aeronaves. O Programa exclusivo que VistaJet oferece aos clientes consiste em uma assinatura personalizada de horas de voo em sua frota de jatos de médio e longo alcance, para viajar a qualquer hora, em qualquer lugar. Os clientes também podem solicitar voos únicos diretos através da primeira aplicação de reserva de ponta a ponta da indústria ou de uma equipe global 24 horas.VistaJet faz parte da Vista Global Holding – líder mundial de grupo de aviação executiva, integrando um portfólio exclusivo de empresas que oferecem soluções asset light para cobrir todos os aspectos fundamentais da aviação executiva.Mais informações e notícias da VistaJet em vistajet.comVistaJet e suas subsidiárias não são empresas aéreas diretas dos EUA. A VistaJet Limited é uma empresa aérea europeia que opera aeronaves 9H registradas sob seu Certificado de Operador Aéreo Maltês No. MT-17. VistaJet US Inc., VistaJet Online e Mobile Services Limited são corretores de fretamento aéreo e não operam aeronaves. 