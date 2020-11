Dia mundial da lembrança das vítimas do tráfego rodoviário: o Vision Impact Institute incentiva os esforços para associar a boa visão a estradas mais seguras

DALLAS, 13 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 15 de novembro, o Vision Impact Institute se juntará a organizações do mundo todo para comemorar o Dia mundial da lembrança das vítimas do tráfego rodoviário.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,35 milhão de pessoas morreram nas estradas do mundo e 50 milhões ficaram feridas em 2018. Cerca de 50% dessas mortes são de "usuários vulneráveis de estrada" - pedestres, ciclistas e motociclistas.

Embora as causas dos acidentes de tráfego sejam diversas, a má visão na estrada é um importante e frequentemente subestimado fator de risco. Pesquisas sugerem que a visão é fundamental para dirigir pois 90% das informações que as pessoas precisam para dirigir passam por seus olhos.

Por muitos anos, a visão não foi incluída na discussão a respeito da segurança na estrada. Recentemente houve algum progresso. Em abril, as Nações Unidas elaboraram recomendações aos governos para aprimorar os sistemas rodoviários nacionais no âmbito de sua 2ª Década de Ação da ONU para o Plano de Segurança Rodoviária 2021-2030 (2nd UN Decade of Action for Road Safety Plan 2021-2030) . Isso inclui um apelo para garantir que os usuários das estradas no mundo todo tenham boa visão.

"Temos o prazer de constatar que a visão foi incluída na discussão a respeito de segurança nas estradas," diz Kristan Gross, Global Executive Director, Vision Impact Institute. "Ao reconstruirmos nossas economias, a mobilidade mais segura se tornará ainda mais importante. Devemos garantir que todos os cidadãos tenham chances iguais de chegar em segurança aos seus locais de trabalho, escolas e casas – e uma boa visão deverá ter um papel significativo nisso".

