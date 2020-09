AUSTIN, Texas

, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Aempresa de plataforma de comunicações móveis que simplifica a descoberta de conteúdo e aplicativos, anunciou hoje que o lançamento de sua On-Device Media Platform (plataforma de mídia em dispositivo) no Brasil e em toda a América Latina produziu grandes resultados na campanha de aquisição de usuários (AU) para anunciantes globais de aplicativos. Os editores de aplicativos mais populares do mundo vêm alavancando a plataforma para atingir e engajar um grande número de novos usuários de dispositivos móveis no Brasil, Colômbia, México,e no resto da América Latina. Em toda a região, as instalações do aplicativo aumentaram em 500% de 2019 a 2020 na plataforma da Digital Turbine.

Através de suas parcerias e soluções únicas, a Digital Turbine lida com as principais dificuldades enfrentadas pelos marqueteiros de aplicativos, incluindo os custos em altas constantes das campanhas de aquisição de usuários, crescente competição por sensibilização dos consumidores, altas taxas de abandono de instalações e preocupações com fraudes em anúncios.

"A plataforma On-Device Media é uma maneira inovadora de os editores de aplicativos globais atingirem e engajarem com eficiência usuários no Brasil e no resto da América Latina. Ao trabalhar diretamente com operadoras de comunicações móveis, que estão próximas de seus clientes e os conhecem bem, a Digital Turbine ajuda os editores globais de aplicativos a otimizar campanhas de AU em escala", disse o vice-presidente-executivo da Digital Turbine Media, Matt Tubergen. "Como os usuários descobrem os aplicativos naturalmente no dispositivo, é uma experiência tranquila, com segurança de marca, para os anunciantes e é escalável. Ele atinge as pessoas que, normalmente, não instalam aplicativos através de métodos tradicionais. Estamos muito satisfeitos pelo fato de que nossa plataforma On-Device Media esteja produzindo resultados excepcionais para editores de aplicativos. Vemos isso como ganha-ganha para eles, bem como para centenas de milhões de usuários que, agora, têm acesso fácil a ótimos aplicativos".

Com 96 milhões de usuários de dispositivos móveis no Brasil e 680 milhões em toda a região, a América Latina é um mercado ideal para desenvolvedores globais de aplicativos e continua a desfrutar um forte crescimento. Em 2019, aplicativos em todo o mundo empregaram $ 3,1 bilhões em campanhas de instalação de aplicativos na região, um número que deverá aumentar para quase $ 7 bilhões até 2022.

"Em particular, o crescimento no Brasil nos últimos dois anos foi surpreendente", disse o gerente de marketing da AppsFlyer para a América Latina, Marlon Luft. "As instalações de aplicativos no Brasil cresceram 55% e esse é o país com o maior e mais rápido crescimento na América Latina. Em 2020, os aplicativos brasileiros representam 18% de todas as instalações na América Latina. Em 2018, eles eram apenas 8%. Durante a pandemia, as receitas de aplicativos com anúncios aumentaram em 50%".

A plataforma On-Device Media da Digital Turbine consiste de múltiplas experiências de descobertas embutidas em smartphones vendidos no mercado por operadoras de comunicações móveis. Os anunciantes de aplicativos podem apresentar seus aplicativos dentro dessas experiências, habilitando os consumidores a descobrir facilmente os aplicativos que gostam, enquanto configuram e personalizam seus telefones.

A Digital Turbine entrou pela primeira vez no mercado latino-americano em 2015, fazendo parceria com operadoras de comunicações móveis e fabricantes de equipamentos originais (FEOs). Através dessas parcerias, a Digital Turbine é capaz de atingir milhões de dispositivos todos os meses na região. As expectativas são as de que esses dispositivos continuarão a crescer em dois dígitos nos próximos 18 meses.

A Digital Turbine simplifica a descoberta de conteúdo e o disponibiliza diretamente no dispositivo. Sua plataforma de mídia On-Device habilita descobertas sem fricção de aplicativos e conteúdo, aquisição e engajamento de usuários, eficiência operacional e monetização. A plataforma tecnológica da Digital Turbine foi adotada por mais de 40 operadoras de comunicações móveis e FEOs e disponibilizou mais de três bilhões de pré-instalações de aplicativos para dezenas de milhares de campanhas publicitárias. A empresa é sediada em Austin, Texas, e tem escritórios globais em Arlington, Durham, Mumbai, São Francisco, Singapura e Tel Aviv.

