Andorra organizará, no próximo dia 25 de junho, a XXI Reunião da Conferência de Diretores Ibero-americanos da Água (CODIA), que será copresidida com a República Dominicana e realizada em formato virtual.

Os debates terão como temas água e biodiversidade e o acesso a água e saneamento.

A Secretaria Pro Tempore andorrana reafirma o compromisso com a inclusão da dimensão ambiental nos trabalhos da Conferência Ibero-americana, que se concretizará com a apresentação de uma Agenda ambiental ibero-americana na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo.

Andorra organizará em formato virtual a XXI Reunião da Conferência de Diretores Ibero-Americanos da Água (CODIA) no próximo dia 25 de junho. Com este encontro, que estava previsto para abril em Andorra, a Secretaria Pro Tempore (SPT) retoma o calendário de reuniões preparatórias para a Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Como já tinha sido anunciado, essas reuniões preparatórias serão realizadas por teleconferência devido à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. A pandemia e suas consequências foram incorporadas de forma transversal aos temas das reuniões e têm impacto no lema da SPT andorrana. Até agora batizado como "Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030", ele recebeu o acréscimo "Ibero-América diante do desafio do coronavírus".

A CODIA (Conferência de Diretores Ibero-Americanos da Água) é a principal plataforma de diálogo político, colaboração técnica e cooperação no campo da água na Ibero-América. Está em funcionamento desde 2001, e em 2019 foi formalmente registrada como Rede Ibero-Americana na Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB).

O programa de trabalho da 21ª sessão da CODIA tem como objetivo fundamental promover o cumprimento da ODS6 - Água Limpa e Saneamento - sem perder de vista o impacto das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. Os Diretores Ibero-Americanos da Água focarão o debate em dois diálogos técnicos, um dedicado a "Água e Biodiversidade" e outro a "Integração do saneamento e o tratamento no âmbito da gestão integrada dos recursos hídricos".

Entre os temas propostos para esta edição estão a gestão integrada da água, os planos de gestão de bacias, com especial atenção às bacias transfronteiriças, uso eficiente e sustentável da água, estabelecimento de vazões ecológicas e melhora da qualidade deste recurso.

Este encontro visa gerar um ambiente de investimento sustentável que consolide uma transição autêntica para uma economia descarbonizada no ambiente ibero-americano; essa região ainda conta com milhões de pessoas sem acesso a água e saneamento de recursos hídricos. Por isso, os acordos adotados nos diálogos técnicos servirão para a elaboração de uma declaração que será submetida à reunião dos ministros ibero-americanos do Meio Ambiente em setembro.

Os trabalhos da CODIA serão concluídos com um seminário de alto nível, previsto para começar em julho, sobre a gestão das águas transfronteiriças, um tema particularmente importante para os países da região, que também terá impacto na XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, cuja data será decidida nas próximas semanas.

Agenda ambiental ibero-americana

A Secretaria Pro Tempore andorrana aposta de maneira firme em reforçar a dimensão ambiental nos trabalhos da Conferência Ibero-Americana e o faz incluindo no calendário a reunião de Ministros Ibero-Americanos do Meio Ambiente, que ocorrerá no outono e estará orientada a promover uma Agenda ambiental ibero-americana alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O calendário ibero-americano de temática ambiental para este biênio inclui o XVI Encontro Anual da Rede Ibero-Americana de Escritórios de Mudanças Climáticas (RIOCC), realizado em Andorra-a-Velha em novembro de 2019.

