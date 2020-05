Dispositivo para teste rápido de IgG/IgM da Hangzhou Realy implantado no mercado global

HANGZHOU, China

, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Em 20 de abril de 2020, a Associação do Povo Chinês para Amizade com Países Estrangeiros (CPAFFC) implantou um lote de materiais antiepidêmicos, fabricados pela Hangzhou Realy Tech Co. Ltd., e os doou para, Marrocos, Malásia e Tailândia. Inúmeras celebridades compareceram e discursaram no evento, inclusive o presidente da CPAFFC, Lin Songtian, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Li Zhaoxing e sua esposa, embaixadores paraquatro países e o famoso empreendedor e filantropo chinês Chen Guangbiao.

­"O surto repentino da pandemia de coronavírus criou uma crise de saúde pública sem precedentes em todo o mundo. Agora, a China controlou este vírus e obteve conquistas periódicas, o que por sua vez dá a outros países tempo valioso para que se preparem para a resposta à epidemia. Além disso, também proporcionamos ao resto do mundo a 'solução chinesa' e a 'prescrição chinesa'", Lin Songtian edisseram em seus discursos.

O dispositivo de teste para rápida detecção de IgG/IgM do novo coronavírus deste lote de bens é fabricado pela Hangzhou Realy Tech Co. Ltd.e foi doado pelo famoso empreendedor e filantropo chinês Chen Guangbiao. O teste é fácil de usar e leva somente 10 minutos para apresentar o resultado, sem qualquer equipamento. Em termos de precisão, a especificidade chega a 99% e a sensibilidade a 98%. Este produto está atualmente incluído na lista de exportações do Ministério Chinês do Comércio e é exportado para mais de 50 países e regiões, entre eles EUA, Itália, Alemanha, Rússia e os Emirados Árabes Unidos.

Vantagens da detecção rápida de IgG / IgM da Realy

Indica ambas as infeções recentes e as infecções anteriores, reduzindo as taxas de perda de detecção. Sem necessidade de instrumento, é adequado para hospitais primários e clínicas ambulatórias convencionais. Exame de sangue, sem qualquer necessidade tubo especial para coleta de vírus.

Ambas IgM e IgG são imunoglobulinas produzidas pelo sistema imunológico para proteção contra o nCoV-2019. Alguns pacientes com resultados negativos em exames de ácido nucleico positivam no teste de IgM, indicando que a detecção de IgG / IgM é um dos métodos mais eficazes para o diagnóstico da nCoV-2019. Durante o período do surto de SARS-2003 e de Zika-2016, a detecção de anticorpos IgM / IgG foi usada como um dos métodos recomendados de diagnóstico.

