Distrito de Hekou, cidade de Dongying, província de Shandong, fomenta promoção de investimentos e apresentação de talentosPR Newswire

DONGYING, China, 25 de outubro de 2019

DONGYING, China, 25 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 10 de outubro de 2019, o Governo Popular do Distrito de Hekou e a equipe do acadêmico Deli Gao da Academia Chinesa de Ciências (CAS) realizaram a cerimônia de assinatura de um acordo sobre cooperação em ciência e tecnologia. As duas partes criarão um centro de pesquisa e desenvolvimento para equipamentos e tecnologias não convencionais de engenharia de petróleo e gás em Hekou, cidade de Dongying, província de Shandong. O resultado deve ser a aceleração ainda maior da integração empresa-universidade-pesquisa e promoverá o desenvolvimento saudável da indústria de petróleo e equipamentos petroquímicos neste distrito.

Este é apenas um exemplo das realizações de Hekou no fomento da promoção de investimentos e a apresentação de talentos. Hekou já lançou medidas inovadoras para promover o investimento e apresentar talentos, acrescentando novos fatores de crescimento ao desenvolvimento econômico de qualidade.

Esclarecimento do plano para as indústrias. Para promover o investimento e apresentar talentos, Hekou elaborou o plano de trabalho "1 + 2 + 9" (1 objetivo geral, 2 tarefas principais e 9 empregos específicos) e o sistema de trabalho "3 + 5 + N" (finanças modernas, logística de transporte, inovação e criatividade, operação da sede, consumo abrangente; turismo e lazer, cultura e entretenimento, saúde e assistência a idosos; etc.), com foco nas 10 principais empresas de Shandong, "5 + 2 + 2" de Dongying e "Sistema industrial de 3 + 3 + 3" de Hekou. Com ênfase na complementaridade e integração industrial, Hekou promove investimentos em toda a cadeia da indústria e na cadeia de valor.

Com a indicação de pessoal especializado para tarefas especiais e o trabalho de acordo com os planos, Hekou construiu centros de promoção de investimentos em Pequim, Xangai e Shenzhen e o grupo de promoção de investimentos para cinco setores líderes, que consiste em pessoal especializado em promoção de investimentos.

Otimização de serviços para projetos. Hekou elaborou as medidas administrativas do distrito para fomentar a promoção de investimentos, decidiu cronogramas para cada projeto e ofereceu serviços para o projeto, cobrindo uma ampla gama de trabalhos, como planejamento e demonstração, exame e aprovação, implementação da política.

Links para os anexos de imagem:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348799 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348819 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348820 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348822

FONTE Hekou District People's Government