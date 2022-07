Dr. Aldo Rossi entra para uma crescente equipe internacional da Amlan nas Américas

CHICAGO, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan International, líder global em aditivos para alimentação animal à base de minerais que apoiam a saúde intestinal de aves e animais de produção, anuncia a nomeação do Dr. Aldo Rossi para Diretor de Vendas e Serviço Técnico na América do Norte, e a promoção de Heath Wessels para VP de Vendas nas Américas. Aldo e Heath são bem conhecidos pela indústria avícola, e têm uma experiência conjunta de mais de 50 anos na indústria.



Anteriormente, Aldo ocupou o cargo de vice-presidente de P&D em uma conhecida empresa de linhagem de aves. Neste cargo, ele liderou uma equipe global de geneticistas, cientistas de biotecnologia, analistas de dados, engenheiros e especialistas em testes de produtos, estabelecendo estratégias para apoiar pesquisas, tecnologia e desenvolvimento de produtos inovadores. Aldo é formado pela Universidade da Califórnia-Davis, com Bacharelado em Ciências e Doutorado em Medicina Veterinária.

Aldo continuará a utilizar suas habilidades de liderança e serviço técnico no seu cargo na Amlan para executar a estratégia global de vendas da Amlan, liderar as atividades de mercado e identificar soluções que apoiem as necessidades dos clientes. A Amlan lançou recentemente uma gama de produtos especificamente adaptada ao mercado norte-americano para manter a saúde intestinal das aves e dos outros animais, agregando valor aos produtores. Aldo e a equipe norte-americana continuarão a fazer parcerias com os clientes visando aprimorar suas operações, com o uso da gama de aditivos naturais para alimentação animal à base de minerais da Amlan.

“Os problemas sistêmicos nos animais geralmente começam no intestino. Com o uso dos nossos aditivos naturais para ração para otimizar a saúde intestinal poderemos ajudar a maximizar os lucros potenciais dos produtores”, disse Heath. “Com a entrada de Aldo para a nossa equipe, poderemos fortalecer o nosso compromisso de agregar valor para os nossos clientes.”

Recentemente Heath foi promovido ao cargo de vice-presidente após ingressar na Amlan em 2020 e agora liderará a equipe de vendas da Amlan nas Américas. O mercado de produtos sem antibióticos tem aumentado nas Américas nos últimos anos, abrindo as portas para um mercado expandido de aditivos naturais para a alimentação animal. A Amlan tem uma vantagem distinta neste mercado graças à integração vertical com a Oil-Dri ® Corporation of America, que permite o controle e rastreabilidade completos do seu mineral de fonte única.

