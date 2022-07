Drone XAG auxilia fazenda de cacau para combater doenças durante períodos chuvosos

GUAYAQUIL , Equador

14 de julho de 2022

Equador

/PRNewswire/ -- Para facilitar a produção sustentável de cacau local para o melhor chocolate, o drone agrícola XAG é adotado por produtores de cacau noe oferece alívio à escassez de mão de obra durante a temporada movimentada.

À medida que mais plantações lutam para melhorar a eficiência e se manter rentáveis, os agricultores atualmente estão buscando melhores soluções para combater doenças vegetais que possam prosperar com os períodos chuvosos. A tecnologia de drones XAG entra nos jardins de cacau do Equador para pulverizar em tempo hábil após as chuvas, protegendo o cacau da perda de rendimento com efeito confiável.

Equador

Como líder exportador mundial de cacau, oé o principal local onde existem grãos de cacau de alta qualidade, o principal ingrediente de chocolates de origem única. Os pequenos proprietários de fazendas representam mais de 90% dos produtores de cacau. No entanto, a tendência de queda nos preços do cacau e a inconstância do clima têm impulsionado mais a preservação dos rendimentos.

Nesta temporada, os agricultores equatorianos estão abrindo seus braços para adotar a tecnologia de drones. A Megadrone, parceira local da XAG, enviou uma equipe de serviços agrícolas para gerenciar uma fazenda de cacau de 180 hectares em Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador. O drone foi usado como uma ferramenta alternativa de pulverização para lidar com os crescentes custos de mão de obra.

A fazenda de cacau está localizada nas montanhas e o terreno inclinado e irregular torna difícil de ser alcançado por grandes máquinas terrestres. Nos anos anteriores, a pulverização das plantações e a disseminação de fertilizantes foram conduzidas principalmente por trabalhadores contratados manualmente. Levou pelo menos um mês para cobrir todos os campos, mesmo com mão de obra suficiente.

Desde que os drones chegaram em abril deste ano, os cacaus podem ser cultivados em uma prática mais sustentável e se tornar mais resilientes às mudanças climáticas. Durante a operação, o drone agrícola da série XAG P foi equipado com um tanque completo de fertilizantes foliar e fungicidas. Ele saiu da encosta e voou sobre aglomerados de arbustos para pulverizar com precisão as árvores de cacau.

O drone pode ser totalmente automatizado para lidar com o complicado relevo dos cacaueiros. Dois conjuntos de drones agrícolas XAG puderam abranger todos os frutos do cacau de 180 hectares em 3 a 4 dias.

Com a ajuda de drones, os produtores de cacau também podem aplicar borrifadas de fungicidas em tempo hábil e fornecer fertilizantes para impulsionar o crescimento logo após as fortes chuvas. A operação manual é suscetível às mudanças climáticas e os agricultores costumavam perder o melhor momento para pulverizar para controle de pragas ou prevenção de doenças.

"Além disso, o drone agrícola XAG pode ser facilmente operado pela maioria das pessoas. Antes de lançar o drone, o piloto planeja a trajetória de voo e configura os parâmetros no aplicativo móvel. Isso é conveniente para o aprendizado, mesmo pelos nossos trabalhadores idosos", disse o proprietário da fazenda.

Nos próximos meses, as plantações de cacau no Equador entrarão em um estágio vital, onde a pulverização foliar e de inseticida é necessária para uma colheita abundante de vagens de cacau. Com sua alta agilidade e eficiência, os drones podem apoiar fortemente os agricultores de cacau a produzir grãos de cacau aromáticos finos que o mercado global aprecia.

