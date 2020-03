Duas Rodas lança tecnologia de sabor Bitter Block para o mercado de bebidas

SÃO PAULO, 9 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Novos estilos de vida têm estimulado o interesse dos consumidores globais por alimentos e bebidas que os ajudem na busca por mais saúde, naturalidade e bem-estar físico e mental no seu dia a dia. Há uma procura crescente por produtos que sejam nutritivos, funcionais e saborosos, movimento que impõe desafios técnicos e sensoriais para as indústrias no desenvolvimento de alimentos e bebidas à base de plantas, que apresentam "off notes" indesejáveis pelo consumidor.

Atenta às necessidades do mercado e às expectativas dos consumidores, a Duas Rodas está lançando o Bitter Block, aroma natural que proporciona o arredondamento de sabor e sinergicamente elimina notas de amargor em bebidas como suplementos com cafeína, com alto teor de proteína e chás prontos para beber. Ingredientes naturais (58%) e sabor atraente (36%) são dois atributos importantes indicados por consumidores brasileiros para comprar um suplemento ou vitamina, segundo pesquisa Mintel (Outubro-2019).

Empresa pioneira na extração de óleos essenciais de plantas tropicais no Brasil com 9 décadas de atuação no mercado global de alimentos e bebidas, a Duas Rodas desenvolveu o Bitter Block com tecnologia de ingredientes e substâncias aromatizantes naturais.

"O Bitter Block foi desenvolvido para ajudar a indústria a atender crescente demanda por produtos saudáveis, que entreguem sabores agradáveis e equilibrados a bebidas com alto teor de proteína, aminoácidos e cafeína, que apresentam off notes. Com a aplicação da solução, o produto final fica sensorialmente mais atrativo ao paladar, preservando características essenciais e modulando o amargor intenso, indesejável por parte dos consumidores", afirma o Gerente de Marketing da Duas Rodas, Paulo Mokarzel.

Com 10 mil clientes em 30 países, a Duas Rodas oferece 3 mil itens, entre aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos, aditivos, produtos de sorvetes, chocolates e confeitaria. Fundada há 94 anos por imigrantes alemães, possui três fábricas no Brasil, outras quatro na Argentina, Chile, Colômbia e México, sete centros de pesquisa e desenvolvimento e um Innovation Center. Conta com produtos com certificações internacionais Kosher, Halal, Produtos Orgânicos e Fair for Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

FONTE Duas Rodas