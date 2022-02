Duas Rodas recebe certificação Fair for Life para ingrediente natural de Açaí

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Duas Rodas, líder brasileira na fabricação de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas, anuncia a Certificação Fair for Life da sua cadeia de fornecimento de Açaí no Brasil, ampliando seu portfólio de ingredientes com este reconhecimento internacional. A conquista reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

A qualificação do fornecimento Fair for Life atesta que o Açaí em pó orgânico atende a objetivos de gestão ambiental e padrões de comércio justo. Também assegura a rastreabilidade total da matéria-prima certificada, desde a produção por uma cooperativa de agricultores no Estado do Pará, no Norte do País, até as vendas aos seus clientes.

"A Certificação Fair for Life garante que os direitos humanos sejam salvaguardados em qualquer fase da produção, os trabalhadores usufruam de condições de trabalho boas e justas e os pequenos agricultores recebam uma parte justa. O comércio justo melhora a vida de milhares de pequenos agricultores e trabalhadores, fornecendo os meios para projetos sociais comunitários e empoderamento das pessoas", segundo a www.fairforlife.org.

"A responsabilidade social e ambiental norteia o relacionamento da Duas Rodas com seus fornecedores, clientes e comunidades, respaldada por práticas comerciais justas e éticas e a busca de parcerias respeitosas e de longo prazo. Com a Fair for Life, a empresa fortalece o propósito de contribuir para o progresso social e ambiental e melhorar o comércio global de alimentos para um sistema benéfico a todos os envolvidos", afirma Rosemeri Francener, Diretora de Negócios Internacionais.

Superfruta da Amazônia, o Açaí está cada vez mais presente em alimentos, bebidas e suplementos, atendendo a busca crescente de consumidores por produtos com funcionalidade e saudabilidade. É grande fonte de energia e contém alta concentração de fibras, minerais e vitamina E, que contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo, além de antocianinas, poderosas antioxidantes. O Açaí é aplicado em categorias como suplementos alimentares, bebidas funcionais e mistas, refrigerantes, sobremesas refrigeradas, barras de cereais, chocolate e corantes alimentícios.

A Duas Rodas conta também, desde 2018, com a certificação Fair for Life para a cadeia de fornecimento da Erva-Mate orgânica em pó.

Fundada no Brasil há 96 anos, a Duas Rodas tem unidades na América Latina e escritórios comerciais nos Estados Unidos e na China.

FONTE Duas Rodas