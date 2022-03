É ASSIM QUE FAZEMOS O FUTEBOL: PEPSI® HOMENAGEIA OS AGENTES DE MUDANÇA QUE IMPULSIONAM O FUTURO DO FUTEBOL - DENTRO E FORA DO CAMPOLEO MESSI E PAUL POGBA RECEBEM LUCY BRONZE E O VETERANO DA PEPSI RONALDINHO NA ESCALAÇÃO DE CRAQUESCAMPANHA "PLAY TO INSPIRE" UNE O ENTRETENIMENTO DO FUTEBOL À INFLUÊNCIA NO ESPORTE, MÚSICA, ARTE EMODA

NOVA YORK

Barcelona

, 1º de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Pepsi® lançou hoje sua campanha anual global de futebol, com base na principal parceria contínua da marca com a UEFA Champions League.se destaca com um material criativo cheio de energia dirigido por, o premiado cineasta de, homenageando os agentes de mudança que impulsionam o presente e o futuro do futebol, dentro e fora do campo. No verdadeiro estilo da Pepsi, a campanha apresenta uma escalação de jogadores de classe mundial, uma música contagiante e membros do "," um grupo selecionado de talentos vibrantes em ascensão do mundo todo.

Lionel Messi

O GOAT ("o maior de todos os tempos") e sete vezes ganhador do Ballon d'Or, que está de volta, e o campeão mundialrecebem duas interessantes adições ao time da Pepsi:, a jogadora inglesa mais premiada da atualidade, elenda do futebol brasileiro, que já estrelou anúncios icônicos da Pepsi no início dos anos 2000.

Não seria uma campanha da Pepsi sem uma música que prende a atenção, já que a marca continua a criar músicas inovadoras em escala global. Este ano, a Pepsi fez parceria com o ícone do hip-hop e do R& Montell Jordan para criar uma versão atualizada de seu clássico dos anos 90, "This is How We Do It". A canção recriada, "Mama I Made It (How We Do It)", une a voz da artista Say Mo com a de Jordan e foi produzida exclusivamente para a campanha "Play to Inspire" da Pepsi pela dupla feminina vencedora do Grammy Nova Wav e Sean Douglas.

"Play to Inspire" aproveita sua escala global para apresentar ao mundo ousados criadores com talento único e histórias inspiradoras, a fim de incentivar as pessoas com igual paixão a acreditarem que qualquer coisa está ao alcance. Cada um dos membros do "Pepsi Collective" têmum papel na campanha. Entre eles estão:

- Paloma Pujol Mayo, grande campeã mexicana de freestyle, e a inovadora treinadora de base feminina do Reino Unido Iqra Ismail, juntamente com seu time, o Hilltop FC, estrelando no grupo criativo;

- o premiado fotógrafo dos EUA Mel D Cole, que capturou retratos intimistas e incríveis dos bastidores do set;

- o visionário designer de moda Nithsaya, que foi convocado para reimaginar a icônica camisa de futebol da Pepsi; e

- a designer gráfica de DubaiDina Sami, que criou materiais de apoio gráficos e visuais personalizados, como um mural impressionante que aparece no anúncio.

"A Pepsi é o ritmo divertido do futebol. Defendemos talentos dentro e fora do campo, sempre buscando trazer campanhas únicas e interessantes que o mundo adora ver e fazer parte", disse Michael Walford, diretor sênior de marketing global da Pepsi. "Este ano, estamos reconhecendo o lindo jogo como ele é hoje – do icônico ao promissor – celebrando a forma como todos estão construindo o jogo juntos."

Já havia sido lançado um teaser da campanha no início deste mês, quando Messi e Ronaldinho fizeram postagens de si mesmos jogando "Pepsi Pong". Houve um alvoroço imediato por parte dos fãs do mundo todo na ocasião do lançamento, confirmando o retorno de Ronaldinho à Pepsi e mostrando a dupla dinâmica no mesmo time mais uma vez.

Ao longo da campanha "Play to Inspire", a marca buscará inspirar a próxima geração de talentos do futebol e pioneiros culturais por meio de histórias pessoais presentes, passadas e futuras dos atletas da Pepsi e do Collective e das ambições compartilhadas em uma série de conteúdos digitais. A ação da Pepsi também inclui a parceria com o designer de moda britânico Liam Hodges para criar uma edição limitada de uma coleção cápsula inspirada no rico patrimônio do futebol e na campanha visionária da marca deste ano, a ser vendida na primavera de 2022.

Além disso, a Pepsi e seus clientes globais KFC e Pizza Hut abordarão a paixão dos consumidores por iniciativas de marketing em múltiplas plataformas com conteúdo personalizado e divertido estrelado por Pogba.

Participe da conversa online com #PLAYTOINSPIRE.

Declarações de apoio dos atletas:

Leo Messi: "É sempre ótimo estar de volta ao time da Pepsi. A Pepsi é uma marca que celebra fazer as coisas à sua maneira, e isso é algo que sempre me identifiquei . Este ano não é diferente, e estou pessoalmente inspirado a compartilhar a mensagem de que não importa quem você é ou de onde você veio ou o quão louco é seu sonho. Você tem que ir atrás dele com paixão e dedicação para conseguir tudo o que quer."

Paul Pogba: "Estas campanhas aumentam e melhoram a cada ano, e este ano trata-se de inspirar a próxima geração e os agentes de mudança do jogo – dentro e fora do campo. Foi ótimo trabalhar com os membros apaixonados e inspirados do Pepsi Collective."

Lucy Bronze: "Estou muito animada por entrar na equipe da Pepsi e aparecer ao lado de tantos jogadores icônicos e inspirar pessoas que impactam o jogo. A energia no set foi incrível, e espero que os fãs curtam a campanha e sua mensagem de chegar ao topo."

Ronaldinho: "Estou muito feliz por vestir uma camisa da Pepsi de novo! Adoro o fato de esta campanha ter tudo a ver com inspirar a próxima geração de talentos do futebol e continuar a jogar com paixão."

Sobre o Pepsi Talent 2022

DINA SAMI

Dina é uma ilustradora palestina/americana que nasceu e foi criada em Dubai. Ela fundou sua empresa de design Seven Minutes e, trabalhando com artes visuais e design gráfico, conquistou reconhecimento mundial por seu trabalho de contar histórias por meio da arte. Dina também é uma fã ávida do futebol, tendo jogado recreativamente por anos.

IQRA ISMAIL

Iqra tornou-se treinadora de futebol aos 15 anos, com o desejo de criar ambientes seguros e exclusivos para mulheres, aos quais ela não havia tido acesso. Atualmente, ela é a diretora de futebol feminino do clube de base Hilltop FC e a primeira e atual capitã do time nacional de futebol feminino da Somália. Ela é a vencedora mais jovem da Football Black List de 2019, que ela ganhou com apenas 19 anos de idade.

LIAM HODGES

Liam Hodges é uma marca de moda de rua de luxo. Fundada por Liam Hodges em 2013 e com sede em Londres, a marca historica tem como base o conceito de atender uma geração nascida on-line em sua própria definição do que é aspiracional e bem-sucedido. A assinatura Liam Hodges reune influências de subculturas modernas e pós-modernismo com designs inovadores de streetwear. Materiais transformados e conscientização ambiental estão atualmente na vanguarda do design de Liam Hodges, que trabalha continuamente para gerar menos resíduos e reavaliar velhos hábitos.

MEL D COLE

Mel D. Cole é um fotógrafo premiado de renome mundial mais conhecido por sua fotografia hip-hop e jornalística/editorial. Ele é o fundador da Charcoal Pitch FC, a primeira e única agência de fotografia específica de futebol cujo proprietário é negro, dedicada a explorar visual e educacionalmente de forma criativa o futebol por meio de uma lente multirracial. Com uma carreira de quase 20 anos, Mel lançou, em fevereiro de 2020, seu primeiro livro de mesa, que narra sua fotografia hip-hop. A partir de abril de 2021, ele se concentrou em documentar a pandemia e, em maio de 2021, o movimento Black Lives Matter nos EUA. Em novembro de 2021, ele lançou seu segundo livro, Mel D. Cole: American Protest: Photographs 2020-2021.

MONTELL JORDAN

Montell Jordan é um cantor, compositor e produtor dos EUA. Seu primeiro single, "This Is How We Do It", atingiu o topo das paradas em 1995. Montell escreveu e produziu para artistas da música, como Christina Milian e Sisqó, e sua influência na música e na cultura o levou a atuar em filmes e documentários, como "The Fighting Temptations" e "Standing in the Shadows of Motown".

NITHSAYA

Nithsaya é designer e fã apaixonado de futebol, conhecido por seu estúdio criativo Golden Cabane. As coleções exclusivas e drops de edição limitada de Nithsaya são inspiradas em camisas de futebol vintage retrabalhadas e na cultura da moda de rua.

NOVA WAV

Nova Wav, a dupla de produção e composição feminina ganhadora do Grammy, escreveu letras e melodias para nomes como Beyonce, Jay-Z e Rihanna, entre outros. Composta por Brittany "Chi" Coney e Denisia "Blu June" Andrews, a dupla americana consolidou com sucesso seus papéis na indústria da música com sua paixão e criatividade.

PALOMA PUJOL MAYO

De Madri, Paloma é a freestyler número um da Espanha. Tendo crescido no México, ela não podia jogar nos times dos garotos, então, adotou um nome falso (Javi) para poder jogar. Ela ganhou o campeonato nacional espanhol de freestyle duas vezes e foi seis vezes campeã mundial de footbag. Paloma também defende os direitos LGBTQ+ e a igualdade.

SAY MO

Say Mo é uma artista da música do Cazaquistão cujo amor pela dança e pela performance atraiu uma multidão de seguidores do mundo todo no TikTok, principalmente da Geração Z, desde sua estreia no show "Pesni" de talentos vocais da Rússia de 2019.

SEAN DOUGLAS

Sean Douglas é um compositor e produtor americano vencedor do Grammy. Ele já compôs para vários artistas como Madonna, Selena Gomez e Nick Jonas.

