EB5 Capital anuncia viagem ao Brasil para reuniões privadas com brasileiros interessados no Programa do Investidor Imigrante EB-5 dos Estados Unidos

WASHINGTON, Aug. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EB5 Capital anunciou hoje que está de viagem marcada para São Paulo e Rio de Janeiro, entre os dias 27 de Agosto e 6 de Setembro, para se reunir com pessoas interessadas em investir e emigrar para os Estados Unidos.



“A EB5 Capital está animada para voltar ao Brasil mais uma vez”, disse Gustavo Marchesini, Gerente de Relacionamento com Investidores da EB5 Capital, que fará a viagem em nome da empresa. “Temos vários clientes do Brasil que confiaram na nossa empresa com seus investimentos e estamos ansiosos para compartilhar nosso histórico bem-sucedido de projetos EB-5 com as partes interessadas”.

O Programa EB-5 permite que estrangeiros tenham a oportunidade de investir US$ 500.000 em um novo projeto de geração de empregos localizado em uma área de alta taxa de desemprego. A oportunidade de investimento deve criar pelo menos 10 empregos nos EUA. Em troca, o investidor, seu cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos podem solicitar a residência permanente e, posteriormente, o green card norte-americano.

A EB5 Capital é um Centro Regional com sede em Washington, DC, que oferece aos investidores estrangeiros oportunidades de investimento para obter a residência permanente por meio do Programa do Investidor Imigrante EB-5 dos Estados Unidos. A empresa atende cerca de 1.400 famílias em seus mais de 25 investimentos imobiliários.

“O montante mínimo de investimento está programado para quase dobrar no final deste ano”, disse Marchesini. “Recomendamos a qualquer um que tenha considerado um investimento em EB-5 para avançar antes que os novos regulamentos entrem em vigor no dia 21 de Novembro de 2019”.

Para mais informações, entre em contato com Gustavo Marchesini.

Sobre a EB5 Capital

A EB5 Capital é líder na indústria de investidores imigrantes EB-5, tendo levantado mais de US$ 680 milhões em capital estrangeiro proveniente de mais de 60 países para investimentos em projetos imobiliários geradores de empregos nos Estados Unidos. A EB5 Capital possui e opera seis Centros Regionais autorizados pelo USCIS que atendem 15 estados e o Distrito de Columbia. Com um portfolio competitivo de 26 projetos, a EB5 Capital mantém uma taxa de 100% de aprovação de projetos com o USCIS. Para mais informações, visite www.eb5capital.com

Contato:

Gustavo Marchesini

+1 (202) 652-2437

gmarchesini@eb5capital.com