LOS ANGELES

, 15 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A EcoFlow , uma empresa de soluções de energia portátil e de energia renovável, lançou hoje a estação de energia portátil EcoFlow RIVER mini nas regiões da APAC, América Latina, Oriente Médio e África. Desenvolvida com o objetivo de oferecer energia útil para o trabalho e a recreação, a RIVER mini é a estação de energia mais portátil e compacta na linha de produtos RIVER da EcoFlow com capacidade para 210 Wh.

No início deste ano, a DELTA Pro e a DELTA Max da EcoFlow, ambas projetadas para oferecer energia de reserva doméstica para vários dias, quebraram o recorde do Kickstarter para a maioria dos projetos de tecnologia financiados. Conhecida por inovar em baterias de grande capacidade, a EcoFlow também reconhece a necessidade do mercado por uma fonte de alimentação a qualquer hora e em qualquer lugar. Ao herdar a tecnologia de carregamento rápido e de alto desempenho da marca, a EcoFlow RIVER mini preenche o vazio do mercado desses produtos sem sacrificar a capacidade e a versatilidade.

"Há uma crescente demanda por energia portátil uma vez que mais pessoas, especialmente a geração mais jovem, tendem a sair ao ar livre para trabalhar e para se divertir, mas a portabilidade muitas vezes tem seu preço", disse Thomas Chan, diretor de P& da EcoFlow. "A EcoFlow RIVER mini redefine o conceito de portabilidade, uma vez que combina perfeitamente portabilidade e energia. É uma estação de energia verdadeiramente potente o suficiente para fazer a diferença no cotidiano das pessoas."

Carregamento rápido líder do setor

Com a tecnologia X-Stream da marca, a EcoFlow RIVER mini suporta entrada CA de até 300 W e pode ser recarregada de 0% a 100% em 1,5 hora (produtos semelhantes normalmente levam de quatro a oito horas). Ela também suporta entrada de energia solar e de carros, ambas de até 100 W, e leva de três a seis horas e 3,5 horas para ser totalmente recarregada, respectivamente.

Design funcional e estético

O design da EcoFlow RIVER mini leva em consideração tanto a funcionalidade quanto o senso de beleza. A EcoFlow RIVER mini pode alimentar simultaneamente oito dispositivos com suas duas portas CA, uma porta CC/veículo, quatro portas USB e carregamento sem fio de 15W. Além disso, seu exterior em preto azeviche e curvas sutis refletem um sentido moderno de estética e tecnologia, tornando-a uma decoração requintada para locais de trabalho, residência ou qualquer cenário ao ar livre.

Carrega 90% dos eletrônicos de consumo

Com uma saída nominal de 300 W, a EcoFlow RIVER mini apresenta a tecnologia X-Boost, que lhe permite carregar alguns dispositivos de 600 W. Isso significa que a EcoFlow RIVER mini, por mais compacta que seja, é capaz de carregar 90% dos aparelhos eletrônicos de consumo, incluindo laptops, televisores, computadores de mesa, frigideiras e aspiradores de pó.

Mais silenciosa do que uma biblioteca

O ruído de funcionamento e recarga da EcoFlow RIVER mini é de 38 a 44 decibéis, o que equivale ao nível de som de uma biblioteca. O baixo nível de ruído da EcoFlow RIVER mini permite que ela transforme qualquer lugar, como uma biblioteca ou um café, em um escritório.

Disponibilidade

Para obter a disponibilidade da EcoFlow RIVER mini, consulte os revendedores locais em seu país/região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1658142/image_1.jpg

FONTE EcoFlow Inc.