EKS pré-selecionada para o financiamento do plano ERAEKS poderia garantir até 15 milhões de dólares por meio do desafio do plano ERA pronto para iniciar

CALGARY, Alberta

Shaun Kavalinas

Alberta

Alberta

, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O CEO da ElectroKinetic Solutions Inc. (EKS),, anunciou hoje que sua aplicação "Piloto comercial do processo EKS-DT" foi listada no desafio de Redução de Emissões de(Emissions Reduction Alberta's, ERA's) pronto para iniciar. Este desafio oferece aos candidatos bem-sucedidos financiamento de até 15 milhões de dólares para demonstrações comerciais que têm o potencial de criar estímulo econômico e resiliência ambiental em

2equivalente

O processo EKS-DT é uma tecnologia de desaguamento de rejeitos que pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) das areias petrolíferas em até 12,5 Mt de CO. A aplicação do processo EKS-DT aumentará a confiança dos investidores no setor de areias petrolíferas de Alberta. Além disso, a tecnologia reduzirá o risco dos investidores com operações de mineração em todo o Canadá e internacionalmente, reduzindo os riscos associados a grandes volumes de rejeitos de minas instáveis por trás das barragens de rejeitos.

Além de suas vantagens econômicas, o desempenho da ESG (ambiental, responsabilidade social e governança) da tecnologia é notável: redução de GEE, riscos ecológicos, pegadas terrestres e requisitos de água.

Um imenso volume de rejeitos líquidos acumulou-se no norte de Alberta nos últimos 40 anos, compreendendo mais de 1.200 Mm3 em 2018, ocupando 220 km2. Se cada residência no Canadá tivesse uma piscina no quintal, esses rejeitos encheriam cada piscina mais de duas vezes a uma profundidade média de 2,5 m.

O processo EKS-DT reduzirá muito essa responsabilidade econômica e ambiental no curto prazo; algo que nenhuma outra tecnologia pode alcançar. Sem o processo EKS-DT, o setor projeta um aumento desses passivos econômicos e ambientais até pelo menos meados dos anos 2030.

O desenvolvimento dessa tecnologia inovadora recebeu apoio financeiro significativo de Alberta Innovates, Sustainable Development Technology Canada, Natural Resources Canada, CNRL e de outros parceiros do setor. A EKS também está discutindo aplicações comerciais da tecnologia com parceiros internacionais. A demanda por esses serviços de tratamento é mundial e a EKS planeja atender a essas demandas por meio de sua base em Alberta, oferecendo um estímulo econômico significativo.

Sobre a EKS: A EKS é uma empresa canadense de desenvolvimento de tecnologia limpa que inovou o processo de Soluções Eletrocinéticas-Tecnologia de Desaguamento (EKS-DT). Esta tecnologia inovadora é capaz de desaguar vários sedimentos, lamas e solos macios em uma ampla gama de aplicações industriais.

CONTATO: com relação à EKS, entre em contato com o CEO Shaun Kavalinas pelo e-mail Shaun.Kavalinas@EKS.ca, www.EKS.ca

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1451341/ElectroKinetic_Solutions_Inc___EKS__EKS_Shortlisted_for_ERA_Fund.jpg

FONTE ElectroKinetic Solutions Inc. (EKS)