A marca de renome internacional, ELLE, anunciou sua estreia no mundo da hospitalidade com o lançamento de ELLE Hospitality , que compreende dois novos conceitos de boutique Maison ELLE e ELLE Hotel. O novo empreendimento representa um passo importante na evolução do estilo de vida e das experiências da marca, pois é o primeiro do tipo de um grupo de mídia global. De propriedade de French Lagardère Group, a ELLE tem sua sede em Paris, onde está prevista a inauguração da primeira Maison ELLE neste outono.

Como marca, a ELLE vem inovando constantemente desde sua criação em 1945 como uma revista feminina de estilo de vida, sendo hoje considerada a maior marca de mídia de moda do mundo e pioneira em diferentes setores da indústria de estilo de vida com sua incursão em hotéis. No centro da missão da marca está oferecer experiências globais, traduzindo a ênfase da ELLE em estilo e valores de empoderamento feminino em produtos de consumo desejáveis. Embora a marca continue desenvolvendo o seu tradicional setor de atividades focado em moda, beleza e acessórios, a ELLE já se expandiu para as experiências e serviços que podem ser encontrados na ELLE Boutique , com a abertura de cafés, salões de beleza e spas da marca em muitos países.

À medida que a marca continua a olhar além de seu negócio principal de publicação e se expande globalmente no mundo dos serviços experienciais, a introdução de ELLE Hospitality visa atender aos desejos de seus clientes com destinos focados no estilo de vida e acomodações elegantes, por meio de dois novos conceitos, Maison ELLE e ELLE Hotel - que em breve poderão explorados pelos viajantes mais experientes, que buscam estar hiperconectados aos lugares e comunidades que visitam.

Outro setor da ELLE que mescla sua marca ícone no cenário do design de interiores é a ELLE DÉCOR.

Whitney Robinson, fundador da Whitney Robinson International diz: "Sempre tive um profundo apreço e admiração pela icônica marca ELLE, e tive a honra de ser o editor-chefe da ELLE DÉCOR USA. Nas últimas duas décadas, tive a sorte trabalhar com os nomes mais cobiçados do design, arquitetura, hotelaria e moda, e tenho o prazer de participar desta nova aventura."

Como parte do DNA e herança da marca, a ELLE Hospitality celebra as mulheres, o design e o artesanato, enquanto se adapta conscientemente ao ambiente e à cultura de cada local onde estão.

O empreendimento da ELLE no setor de hospitalidade se tornará um renascimento de sua experiência existente em suas revistas. Esses hotéis desempenharão um papel importante na imersão dos hóspedes em tudo o que a ELLE demonstra em suas revistas icônicas.

A ELLE Hospitality alinhou-se cuidadosamente com três parceiros do grupo imobiliário e hoteleiro, que são líderes em suas localizações únicas e também conhecidos por desenvolver conceitos disruptivos e inovadores em design, arquitetura e experiências. Esses incluem:

• ACTUR no México - ACTUR é uma imobiliária que também fornece uma plataforma para hospitalidade de estilo de vida e investimento no México.

• STUDIO V na Europa - O mais novo grupo de hotelaria em parceria com o conceituado grupo Valotel dedicado à conceção de marcas e experiências únicas com foco no design e desenvolvimento de espaços de vida significativos.

• Whitney Robinson International no Oriente Médio - é a primeira empresa de hospitalidade e desenvolvimento imobiliário do mundo orientada para o design de 360°. A empresa é especializada em colaborações com os nomes mais prestigiados do mundo em arquitetura, arte, design de interiores e moda.

A primeira Maison ELLE - em parceria com o Studio V, que será o proprietário e operará o hotel sob a orientação do líder hoteleiro, Pascal Donat, presidente do grupo francês de hospitalidade Valotel - deve ser inaugurada em Paris, França, no outono de 2022 no 17º distrito de Paris, perto do Arco do Triunfo. Terá 25 quartos e suites e um spa. Inaugurações futuras estão planejadas em Paris, e também em toda a Europa e China. A Maison ELLE, como conceito, visa fornecer um lar longe de casa acessível e conveniente no coração da cidade, para o viajante da moda que está ansioso para experimentá-lo de forma autêntica. Está posicionada para ser acessível para o consumidor, que tem a flexibilidade de aproveitar qualquer coisa, desde um fim de semana, morar e trabalhar remotamente para uma estadia prolongada. Os fiéis da marca ELLE e os novos seguidores vão se hospedar em um refúgio urbano, com decoração chique e design influenciado pelas últimas tendências, e atendido com um nível de serviço altamente personalizado. "Além dos próprios hotéis, nossos hóspedes buscam sentimento de pertencimento. É por isso que hoje, dar vida à conexão emocional de uma marca com o consumidor, por meio de experiências de hospitalidade e design, é central em nossa abordagem com a Maison ELLE", diz Pascal Donat, CEO da Valotel e Studio V.

O primeiro ELLE Hotel em parceria com a ACTUR será inaugurado no verão de 2023 em Jalisco, México, onde a convergência de uma comunidade de estilo de vida de luxo com consciência ecológica está atualmente em desenvolvimento.

Este projeto está em um trecho intocado da costa do Pacífico do México e está estabelecendo um novo precedente para o desenvolvimento da terra, tornando a proteção ambiental e a sustentabilidade uma prioridade.

O CEO do projeto, Ricardo Santa Cruz, acredita que todos somos “guardiões da terra” e afirma que “todos os envolvidos no projeto fazem parte de uma família comprometida com os mesmos objetivos. Todos temos a responsabilidade social de melhorar a qualidade de vida de nossas comunidades vizinhas e salvaguardar a preservação ambiental da terra em que vivemos".

O espírito inovador da ELLE será refletido através de seu conceito de hospitalidade de alto nível, onde designs artísticos e artesanato ganham vida, centrados em uma imersão cultural que permite um retiro regenerativo para todos. Central para seu conceito de design, o ELLE Hotel está aproveitando o talento local de aspirantes a designers e artesãs para imaginar seus quartos, suítes e espaços comuns.

Juntamente com a ACTUR, o ELLE Hotel está colaborando com a comunidade local em Jalisco em todo o México nos meandros do projeto, que serão revelados em breve. Além de criar acomodações luxuosas, visa trazer uma sensação de equilíbrio, inspirada em seu ambiente natural e cultura, a fim de criar um retiro que une mente, corpo e alma em um paraíso único. O objetivo também é estabelecer conexões curadas: emocionais com as pessoas, dentro da comunidade e significativas com a ELLE e seus produtos que refletem as ofertas diferenciadas da marca.

"Estamos entusiasmados em lançar a ELLE no mundo da hospitalidade. O sucesso de nossa marca até hoje se deve à nossa inovação, nosso relacionamento especial com as mulheres e estamos orgulhosos de continuar a desafiar o status quo, à medida que entramos em uma nova era de viagens. Nossos dois conceitos, começando com as inaugurações da Maison ELLE em Paris e do ELLE Hotel no México, apresentarão portais emocionantes que permitirão aos hóspedes ver os destinos através da visão da ELLE", diz Constance Benqué, presidente da ELLE International e CEO de Lagardère News.

