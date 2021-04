Empresa aceleradora de negócios, TOJOY, ajuda as principais marcas de alimentos e bebidas a entrar no mercado chinês

BEIJING

, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A pandemia da COVID-19 mudou os hábitos de consumo em todo o mundo, interrompendo o acesso do consumidor aos seus antigos produtos favoritos, ao mesmo tempo em que os levou a experimentar coisas novas. À medida que mais pessoas trabalham, estudam e jantam em casa, a variedade de alimentos e bebidas consumidas em residências chinesas está aumentando.

A TOJOY, empresa chinesa aceleradora de negócios, e suas subsidiárias globais estão trazendo novos produtos para a China, incluindo uma variedade de especialidades do México em resposta a essa maior demanda por variedade em produtos consumíveis.

O setor de bebidas alcoólicas é um segmento que tem observado um aumento considerável na demanda demográfica. Além de mais mulheres estarem comprando destilados, o uísque, o conhaque e a tequila têm sido especialmente populares entre os consumidores da geração Z.

Várias empresas especializadas em bebidas alcoólicas estão entrando no mercado chinês este ano, incluindo a destilaria de tequila mexicana, Don Nacho, que fez uma parceria com a TOJOY para levar seus produtos de tequila para a China.

Esse empreendimento conjunto oferecerá várias classes de tequila na China.

"As classificações da tequila seguem diretrizes extremamente rígidas no México", disse o CEO da TOJOY Mexico, Ernesto Zedillo Jr. "A Don Nacho é uma destilaria muito prestigiada, que produz cada garrafa de tequila e mezcal com zelo e paixão."

Os produtos com avocado são uma tendência crescente de alimentação saudável na China

Outra tendência durante o último ano foi o maior apetite dos consumidores chineses por alimentos saudáveis e frutas importadas.

Um produto que se enquadra nas duas categorias é o avocado. Os avocados são ricos em ácidos graxos ômega 3, têm uma porcentagem maior de proteína do que muitas outras frutas e contêm muitas vitaminas, minerais e nutrientes essenciais.

As tarifas mais baixas sobre os alimentos importados e a crescente demanda por frutas mais saudáveis aumentaram drasticamente o consumo do avocado na China durante os anos da década de 2010. De 2010 a 2018, a importação do avocado para a China aumentou de apenas duas toneladas para mais de 43 quilotoneladas.

"Queremos fornecer ao consumidor chinês não apenas o próprio avocado, mas também outros produtos derivados dele, como o óleo de avocado", disse Ernesto. "O óleo de avocado tem um ponto de fumaça de 220ºC, o que o torna ideal para as altas temperaturas usadas para cozinhar em cozinhas chinesas e oferece grande parte do valor nutricional da fruta."

A TOJOY Mexico atribui suas parcerias com empresas locais de confiança no México à criação desta nova cadeia de suprimento de avocado e seus derivados. A empresa planeja continuar a introduzir mais produtos de ponta derivados do avocado, assim como outros alimentos saudáveis do México à China.

