Empresa de bateria de lítio Lithium Werks adquire Integrador de Sistemas LiiON®

ENSCHEDE, Países Baixos, Sept. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks B.V. (www.lithiumwerks.com), um grupo em rápido crescimento de soluções de bateria de íons de lítio e de energia portátil, anunciou hoje a aquisição do integrador de sistemas de armazenamento de energia LiiON®, LLC (http://liionllc.com/). O fechamento da aquisição deverá ser finalizado no quarto trimestre, pendentes das condições habituais de fechamento.“Liion® é uma aquisição perfeita por seu pessoal de talento, soluções inovadoras e clientes principais nos verticais de crescimento rápido de data center UPS (fonte de alimentação ininterrupta), telecomunicações, cabo e outros mercados de armazenamento de energia”, disse T. Joseph Fisher III, CEO da Lithium Werks.“Como resultado desta aquisição, a Lithium Werks será capaz de oferecer aos clientes novos e existentes uma plataforma confiável e única para soluções totalmente integradas, começando com as células e módulos de baterias e estendendo-se por toda a cadeia de valor, sofisticados sistemas de gestão de energia e soluções de software”, ele disse.A marca LiiON® será mantida e sua administração se juntará à equipe de gestão da Lithium Werks, ampliando a força de trabalho da Lithium Werks para a mais de 400 pessoas em todo o mundo.A aquisição não só fortalece a presença da Lithium Werks nos EUA, mas também irá ajudar parte da empresa LiiON® a estender seu alcance na Europa e na Ásia.“É um prazer fazer parte da Equipe Lithium Werks, que nos ajudará a expandir nossa base de clientes internacionalmente”, disse Gary Gray, fundador e CEO da LiiON®.A arquitetura proprietária LiiON® e o Sistema de Gerenciamento de Bateria (Battery Management System - BMS) incorporado permitem a integração segura com muitos protocolos e aplicações exclusivos, incluindo LiiON® eBlockchain™ compatível com a maioria dos produtos químicos de lítio.A LiiON® possui instalações de energia de backup UL CERTIFIED nos segmentos de clientes Edge, Modular, Empresarial, Cloud, Co localização e Hiperescala nos segmentos de Datacenter, Bancário, Saúde, Governo, Varejo, Industrial e Utilitário.A Lithium Werks está se expandindo rapidamente, tanto organicamente como por meio de aquisições, dando continuidade ao atendimento de uma procura quase insaciável de baterias.O momento da aquisição da LiiON® não poderia ser mais perfeito. A aquisição coincide com a Lithium Werks lançando duas novas linhas de produtos no The Battery Show em Novi, Michigan, em setembro deste ano. As famílias 12V7 e Lithium Rack Storage (LRS) são soluções perfeitas para UPS, dentre outras aplicações e mercados. Ambas as equipes estarão presentes no The Battery Show, no estande 1627, para perguntas e consultas de campo.“O armazenamento de energia é parte integrante da transição global para as energias renováveis. Como nossas baterias de íons de lítio contêm materiais seguros para aterros, são recicláveis e têm uma vida útil três vezes maior do que as baterias de chumbo-ácido, estamos fortemente posicionados para garantir que a transição energética seja realizada de forma sustentável", disse Fisher.Cimentando sua posição nos mercados de UPS e de armazenamento de energia com a inclusão da LiiON® e novas linhas de produtos, a Lithium Werks continua no seu caminho para o sucesso global nos mercados emergentes de megatendimentos.Sobre a Lithium Werks A Lithium Werks é uma empresa global de baterias de íons de lítio em rápido crescimento com instalações de produção e distribuição nos Países Baixos, Estados Unidos e China, e escritórios nos Países Baixos, Estados Unidos, Irlanda do Norte, Grã-Bretanha e Noruega. A Lithium Werks fornece células, módulos, sistemas de gestão de energia e software para mercados tais como os de sistemas industriais, de transporte, marítimos e de armazenamento de energia.Sobre o LiiON®A LiiON® LLC é uma fornecedora líder de soluções emergentes de Fonte de Alimentação Ininterrupta (Uninterruptible Power Supply - UPS) e de Standby baseadas em íons de lítio para as indústrias de datacenter, telecomunicações e cabo. Baseada em East Dundee, IL e Tampa, FL, a empresa foi a primeira a ter um sistema de backup de bateria de lítio certificado pela UL para sistemas UPS no mundo em 2015. A LiiON® instalou e mantém mais de 70 MW de Sistemas de Lítio em aplicações tais como Datacenter, Resposta de Energia e Regulação de Frequência/Tensão em empresas líderes da Fortune 500.Relações com a mídiaMediaRelate@LithiumWerks.com Oliver Atkin +44 (0) 7595344690Relações com investidoresinvestor.Relations@LithiumWerks.comJason Park +47 406 05729