, 3 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Blockchain.com , um dos produtos de criptomoedas de consumo mais usados e o provedor líder de soluções de criptomoedas institucionais, anunciou que transferiu sua sede norte-americana depara. Como parte da mudança, os planos de expansão incluem contratação agressiva em todo o mercado local de empregos de, assim como investimentos para apoiar a comunidade local de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). No início da manhã de hoje, o prefeito de, fez o anúncio na prefeitura com o CEO da Blockchain.com,, antes da tão esperada conferência Bitcoin Miami esta semana.

A mudança faz parte dos esforços de expansão agressivos da Blockchain.com. A empresa explorará o pool de talentos e apoiará o mercado local de empregos, com planos de contratar 100 funcionários em tempo integral até o final de 2021 e outros 200 em 2022. Além disso, também apoiará o ecossistema local de criptomoedas, ajudando a comunidade de STEM do sul da Flórida por meio de programas educacionais.

"Graças a um forte relacionamento com o governo local, estamos honrados em nos unir à comunidade empresarial de Miami", disse Peter Smith, CEO da Blockchain.com. "A Internet será a maior economia do mundo até 2030, e o mercado de criptomoedas é o sistema financeiro construído para apoiá-la. A cidade de Miami reconhece o potencial do setor, e esperamos contribuir para o rico ecossistema de inovação de Miami."

Vários fatores fazem de Miami um local privilegiado para inovadores tecnológicos, incluindo o ambiente regulatório acolhedor da cidade, que serve como um centro de inovação em criptomoedas. O prefeito Suarez tem sido um defensor vocal dos investimentos em tecnologia na região, defendendo inclusive a primeira regulamentação financeira do estado para as criptomoedas. E como um dos principais centros financeiros da América Latina, Miami serve como um local ideal para recrutamento.

"A chegada da Blockchain.com em Miami traduz perfeitamente o propósito do movimento de Miami: alavancar o talento de Miami em relação às principais empresas do mundo para construir nosso objetivo de se tornar uma Miami que dure para sempre e uma Miami que trabalhe para todos", disse Francis Suarez, prefeito de Miami.

A última jogada da Blockchain.com continua sendo o impulso para uma das maiores startups de criptomoedas. Com valor estimado de US$ 5 bilhões após a contribuição financeira (post-money valuation) e quase US$ 500 milhões em financiamento de risco provenientes dos melhores investidores macro do mundo, a Blockchain.com está preparada para sua próxima fase de crescimento. Atualmente, a empresa tem 32 milhões de usuários verificados em mais de 200 países utilizando seus produtos, incluindo sua popular carteira não privativa de liberdade, exchange mais rápido para negociações, um block explorer para verificar transações e um negócio personalizado de mercados institucionais.

Para mais informações, incluindo vagas de emprego abertas, acesse Blockchain.com.

Sobre a Blockchain.com

A Blockchain.com está conectando o mundo ao futuro financeiro. A empresa sediada em Londres, com uma equipe internacional espalhada pelo mundo, é a empresa de criptomoedas mais confiável e de crescimento mais rápido, ajudando milhões de pessoas do mundo todo — de indivíduos a grandes instituições — a ter acesso seguro às criptomoedas. Por meio do uso da tecnologia de blockchain, a Blockchain.com está revolucionando o setor de serviços financeiros, avaliado em US$ 14 trilhões. A empresa levantou mais de US$ 190 milhões em financiamento de importantes investidores globais como a Eldridge, GV, Kyle Bass, Lakestar, Lightspeed Venture Partners, Moore Strategic Ventures, Rovida Kruptos Assets Limited, entre outros.

