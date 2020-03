Empresa Enghouse Vidyo ajuda sistemas de saúde a ampliar o uso da telemedicina para reduzir o risco do coronavírus

Plataforma de vídeo flexível assegura que sistemas de saúde possam fazer diagnósticos e indicar tratamentos para pacientes remotamente

MARKHAM, Ontário, 20 de março de 2020 /CNW/ - A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que sua subsidiária Vidyo, Inc. desenvolveu um programa para ajudar seus clientes a ampliar drasticamente o uso da telemedicina para combater a pandemia do coronavírus.

O programa permite que clientes novos ou antigos aumentem o tempo ou a largura de banda que utilizam em até 10 vezes para satisfazer as necessidades à medida que estas surgem. O novo programa está disponível como uma solução local, híbrida ou baseada em nuvem.

"Assim como o mundo reage ao surto do coronavírus (COVID-19), a Vidyo está empenhada em fazer a sua parte para apoiar os esforços essenciais dos sistemas de saúde a fim de manter seus serviços", disse Reuben Tozman, gerente geral da Enghouse Vidyo. "Colocamos em prática um programa único para nossos clientes que lhes proporciona maior acesso à nossa tecnologia para combater os problemas que muitos estão enfrentando".

Nas últimas semanas, muitas empresas aumentaram exponencialmente a demanda por plataformas de comunicação por vídeo. O histórico comprovado da Vidyo de apoiar empresas de saúde grandes, assim como importantes corporações financeiras, agências governamentais e instituições de ensino, posiciona-a como uma solução ideal para planos de contingência de desenvolvimento rápido.

Em particular, a solução Vidyo Telehealth permite que clínicas e hospitais protejam seu pessoal da linha de frente e pacientes, ajudando cenários de autoisolamento e quarentena, e assegura que clínicos, enfermeiros e médicos possam fazer diagnósticos e indicar tratamentos remotamente, muitas vezes com a tecnologia existente.

"Esperamos que o impacto do surto do COVID-19 seja de curta duração, mas a possível tensão nos sistemas de saúde pode ser grave. Sabemos que muitas empresas de saúde estão avaliando a melhor forma de prestar cuidados aos pacientes em circunstâncias difíceis durante períodos de tempo possivelmente prolongados", declarou Tozman.

"A Vidyo destaca-se na prestação de serviços virtuais flexíveis de cuidados. Enquanto os sistemas de saúde se preparam para os próximos meses, a Vidyo está aqui para apoiá-los com nosso programa para que possam efetivamente integrar várias formas de telesaúde em suas estratégias de cuidados com pacientes".

Empresas de saúde interessadas no programa podem se inscrever no site https://info.vidyo.com/vidyo-license.html.

Sobre a Enghouse Vidyo

A Vidyo é uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, uma empresa de software e serviços negociada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) sob o símbolo "ENGH". A Vidyo enriquece a vida das pessoas ao incorporar vídeo em tempo real nas comunicações digitais nos momentos mais importantes. Milhões de pessoas em todo o mundo se conectam visualmente todos os dias através da tecnologia segura e dimensionável e dos serviços baseados em nuvem da Vidyo. Sua plataforma patenteada se integra a praticamente qualquer ambiente aplicacional, rede e dispositivo para oferecer experiências da mais alta qualidade que fortalecem equipes, criam confiança, solidificam relacionamentos e melhoram a qualidade de vida. Saiba mais em www.vidyo.com, leia nosso blog, ou siga-nos no Twitter em @vidyo, no LinkedIn e no Facebook.

