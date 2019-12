Brasil

SÃO PAULO,, 18 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e produtora líder mundial de biopolímeros, selecionou a provedora global de tecnologia CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) para fornecer uma solução global de rede SD-WAN a mais de 50 de suas localidades na América Latina, América do Norte e Ásia. Esta rede SD-WAN atravessará mais de 130 links balanceados de MPLS e dedicados de internet com uma conexão à nuvem privada através das Soluções Cloud Connect da CenturyLink . Isto dá à Braskem uma experiência de usuário positiva e uma forma eficiente e segura de acessar aplicativos e transportar dados de negócios.

"Precisávamos de um fornecedor global no qual pudéssemos confiar para planejar e administrar nossa infraestrutura de rede, para podermos focar em uma inovação mais rápida, melhorar a experiência do usuário final e aprofundar processos para acelerar o crescimento no negócio digital", disse André Oliveira, gerente sênior de operações de infraestrutura da Braskem. "Com a solução SD-WAN da CenturyLink, a Braskem agora conta com a flexibilidade para aproveitar diversos recursos de rede e fornecer um acesso de usuário mais rápido a aplicativos de negócios, seja na nuvem pública ou nas dependências da empresa".

A CenturyLink fornecerá à Braskem uma rede de longa distância definida por software que pode rapidamente implementar sites de filiais, economizar custos através de redes privadas e públicas, e fornecer conectividade otimizada à nuvem e roteamento com percepção de aplicativos.

"Fornecemos conexões seguras, escaláveis e com eficiência de custos às redes públicas e privadas, através de uma ampla gama de tipos de conectividade, permitindo às empresas serem ágeis e ajudando a diminuir os riscos", disse Luis Ramos, Diretor de Contas Globais da CenturyLink na América Latina. "A solução SD-WAN da CenturyLink é a solução ideal para empresas como a Braskem, que está buscando impulsionar o desempenho da rede, simplificar as operações da rede e promover o crescimento do negócio com maior visibilidade e controle".

Para apoiar esta estrutura complexa, a Braskem também usará o serviço de Network Management da CenturyLink. Isto ajudará a fornecer um monitoramento contínuo e atento da rede com ações proativas e preventivas, assim como a extração e consolidação de dados para análise, relatórios e recomendações de melhoria.

SD-WAN da CenturyLink fornece à Braskem a capacidade de criar redes privadas e seguras através de uma combinação de infraestrutura pública e privada, com encriptação de site-a-site, independentemente do acesso ou da tecnologia de transporte utilizada. A solução fornece também gestão e controle centralizados para direcionar o tráfego baseado em aplicativo-por-aplicativo ou por tipo de acesso, permitindo a conexão de sites diferentes em uma variedade de conexões de backbone.

A solução SD-WAN da CenturyLink com conectividade híbrida possui a flexibilidade para atender às necessidades da Braskem, reagir imediatamente e evoluir para apoiar o crescimento de seu negócio digital.

Fatos relevantes sobre a SD-WAN da CenturyLink:

A CenturyLink oferece um portfólio de soluções SD-WAN completo e flexível que inclui tecnologias Versa Networks, Cisco Meraki e Cisco Viptela.

Oferecemos preços e pacotes flexíveis com a capacidade de comercializar e entregar SD-WAN Over-the-Top (OTT), empacotados com o transporte CenturyLink, integrando de forma ininterrupta múltiplas opções de conectividade subjacentes, incluindo MPLS/IP VPN, banda larga, internet dedicada, LTE e Ethernet.

Oferecemos recursos de consultoria de rede e SD-WAN para aliviar o peso da adoção e transformação da SD-WAN, ajudando as organizações a padronizarem, modernizarem e otimizarem suas redes.

Pela segunda vez em três anos, a CenturyLink foi nomeada Provedora Global do Ano para Serviços SD-WAN pelo Metro Ethernet Forum (MEF) e, neste ano, recebeu este mesmo reconhecimento para a América do Norte.

Desempenho Previsível e Confiável: As empresas podem manter o controle do desempenho de aplicativos de ponta a ponta, conforme os migram para a nuvem pública.

Segurança Simplificada: Ao escolher uma conectividade privada, os aplicativos sendo migrados para a nuvem e otimizados estão dentro de um perímetro de confiança.

Conectividade Global: As empresas podem conectar escritórios ao redor do mundo à nuvem local e aos recursos de data center necessários para executar aplicativos de missão crítica.

Abordagem Multinuvem: As empresas podem usar Cloud Connect com um número significativo de provedores de serviços de nuvem (CSP, na sigla em inglês) apoiando a abordagem multinuvem.

Relacionamentos: A CenturyLink trabalha em conjunto com CSPs no desenvolvimento de opções de conectividade. Por exemplo, a CenturyLink é um Parceiro de Consultoria Avançado na Rede de Parceiros AWS (APN, na sigla em inglês).

Diariamente, os 8.000 membros da equipe Braskem trabalham para melhorar as vidas das pessoas através de soluções sustentáveis em química e plástico, envolvendo-se com parceiros da cadeia de valor para promover a economia circular. Com 41 unidades industriais no, Estados Unidos, México e Alemanha, uma receita líquida debilhões (bilhões) e exportações para cerca de 100 países, a Braskem produz anualmente mais de 20 milhões de toneladas de resinas plásticas e produtos químicos.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e soluções em segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://news.centurylink.com/

