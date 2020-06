Empresas Brasileiras Procuram Provedores de Serviço no Complexo Ecosistema de Parceiros da Microsoft

O relatório ISG Provider Lens™ apresenta um interesse crescente na execução de aplicativos na plataforma de nuvem da Azure

SÃO PAULO, Brasil, June 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas no Brasil estão adotando a computação em nuvem, procurando provedores de serviços para ajudá-las a migrar uma variedade de aplicativos para a nuvem Azure da Microsoft, de acordo com o novo relatório publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), líder mundial de consultoria e pesquisa em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft Ecosystem Partners2020 - Brazil encontra o mercado de nuvem crescendo rapidamente no país, com empresas procurando provedores de serviços do ecosistema de parceiros da Microsoft para ajudá-los a gerenciar aplicativos tanto da propria Microsoft quanto de terceiros na Azure. As empresas brasileiras estão cada vez mais confiantes na segurança e não veem mais o custo como uma barreira à computação em nuvem, acrescenta o relatório.

O relatório observa que a Microsoft construiu um ecossistema ao redor de 20.000 parceiros no Brasil. "À medida que a Microsoft expande seu portfólio de produtos, transfere seus serviços complexos e de valor agregado para sua rede de parceiros", disse Jan Erik Aase, diretor e líder global da ISG Provider Lens Research. "O desafio para esses provedores de serviços é fazer com que uma ampla variedade de aplicativos funcione com produtos da Microsoft como o Azure".

O relatório vê muitos parceiros da Microsoft baseados no país concorrendo com provedores globais de serviços, sendo adaptáveis e ágeis. Enquanto os provedores globais preferem trabalhar com grandes contas, os provedores de serviços locais têm oportunidade no mercado intermediário que apresenta rápido crescimento, diz o relatório.

O relatório também apresenta provedores de serviços gerenciados (MSPs) cobrindo os produtos da Microsoft, expandindo seus serviços incluindo o desenvolvimento de aplicativos e os serviços de DevOps. O relatório menciona que está cada vez mais difícil distinguir os MSPs focados no Microsoft Azure dos integradores de sistemas (SI) e revendedores de valor agregado (VAR) do passado, diz o relatório.

Além disso, os MSPs precisarão investir em recursos de inteligência artificial à medida que a Microsoft avança no desenvolvimento e implementação de IA no Azure, acrescenta o relatório. Embora muitos clientes corporativos no Brasil ainda não estejam prontos para usar essa tecnologia, os MSPs precisarão expandir seus conhecimentos em IA, conquistando mais certificações, melhorando assim suas parcerias com a Microsoft. Esse novo foco na IA aumentará a zona cinzenta entre os MSPs do Azure e os integradores de sistemas tradicionais e revendedores de valor agregado.

O relatório também vê um interesse crescente na Internet das Coisas e Data Analytics entre os clientes corporativos brasileiros. Os MSPs estão começando a usar seus conhecimentos em IoT e Data Analytics para se diferenciar dos concorrentes.

Além disso, o relatório encontra um interesse crescente no Brasil em executar soluções SAP na Azure. Os parceiros do ecossistema SAP no país estão se expandindo com estratégia no mercado intermediário. As antigas barreiras técnicas e a resistência do cliente em mover o ERP para a nuvem estão desaparecendo gradualmente, com um número crescente de casos de uso do S/4HANA na nuvem, apresentando mais segurança do que em instalações caseiras (on-premises), diz o relatório.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft Ecosystem Partners2020 - Brazil avalia os recursos de 44 fornecedores em quatro quadrantes: Provedor de Serviços Gerenciados para Azure, SAP na Azure, Integração do SharePoint e Integração do Office 365.

O relatório nomeia a Accenture (Avanade), DXC Technology e Venha Pra Nuvem como líderes em todos os quatro quadrantes. A IBM, Infosys e SoftwareONE aparecem como líderes em três. Cloud Target, Cognizant, Dedalus, FCamara, Solo Network Brasil, TIVIT e Unisys estão como líderes em dois quadrantes, e Brasoftware, Capgemini, Embratel, Logicalis e T-Systems aparecem como líderes em um.

Outras empresas brasileiras avaliadas foram a Compasso, Embratel, Iteris, ITSS, Processor, RCH Solutions, SGA Tecnologia Inteligente, Solutis Tecnologias, SysMap Solutions e Teltec Solutions.

Versões customizadas do relatório estão disponíveis nos links da T-Systems e Venha Pra Nuvem .

O relatório 2020 ISG Provider Lens™ Microsoft Ecosystem Partners para o Brasil está disponível para clientes assinantes do serviço ISG ou para aquisição pontual nesta webpage .

Sobre a Pesquisa ISG Provider Lens™

A série de pesquisa ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de provedores de serviços do gênero que combina pesquisa empírica, baseada em dados e análise de mercado com a experiência do mundo real e as observações da equipe global de consultoria do ISG. As empresas encontrarão uma variedade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados, enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. Atualmente, a pesquisa abrange provedores que oferecem seus serviços globalmente, na Europa e América Latina, bem como nos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Nórdicos, Brasil e Austrália / Nova Zelândia, com mercados adicionais a serem inseridos no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa sobre lentes de fornecedores ISG, visite este site webpage .

A série é um complemento aos relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita dos provedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

A partir deste ano, cada estudo ISG Provider Lens ™ incluirá um novo Resumo Global para ajudar os assinantes corporativos a entender melhor as capacidades dos provedores em todos os mercados geográficos cobertos por esse estudo. Todos os relatórios ISG Provider Lens ™ agora também incluirão um recurso de Contexto Corporativo para ajudar os executivos a identificar rapidamente os principais insights relacionados às suas funções e responsabilidades.

Sobre o ISG