Empresas no Brasil adotam o modelo de nuvem da Salesforce

O relatório ISG Provider Lens ™ vê um mercado em rápido crescimento no Brasil tanto para os produtos Salesforce quanto para os provedores de serviços focados na implementação e consolidação

SÃO PAULO, Brazil, April 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas brasileiras estão cada vez mais voltadas para os produtos da Salesforce na busca de redução de custo e por prestadores de serviços para ajudar a consolidar suas instalações, de acordo com o novo relatório publicado hoje pelo Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ) uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.



O Relatório ISG Provider Lens ™ Salesforce Ecosystem Partners Brazil 2020 encontra empresas no Brasil cada vez mais interessadas em soluções baseadas em nuvem da Salesforce, com o país se tornando um mercado em rápido crescimento, especialmente entre as empresas do mercado intermediário que estão investindo em aplicações na nuvem cada vez mais

"Antes da Salesforce entrar no mercado brasileiro em 2013, muitas empresas enfrentava muitas dificuldades para executar suas operações de TI no local e investir fortemente em hardware e software", disse Jan Erik Aase, diretor e líder global do ISG Provider Lens Research. "As empresas focadas em maior eficiência e velocidade estão migrando suas cargas de trabalho para a nuvem para reduzir custos."

A crescente base de clientes da Salesforce no Brasil – consistindo principalmente de empresas globais, mas com um número crescente de negócios regionais - busca a consolidação de diversas instalações que foram implantadas ao longo dos anos em suas organizações, diz o relatório. O uso de parceiros experientes em implementação é um fator crítico para uma implantação bem-sucedida do Salesforce, acrescenta o relatório.

A capacidade de trabalhar com vários produtos Salesforce é importante para o sucesso do provedor no Brasil, acrescenta o relatório. Alguns provedores se concentram na integração do sistema, mas também oferecem recursos em outras tecnologias, além de suas competências relacionadas à Salesforce. Esses provedores geralmente possuem cobertura global e atendem clientes com operações globais.

Outros provedores que atendem o mercado brasileiro se concentram principalmente nas principais funcionalidades do Salesforce e, na maioria dos casos, oferecem uma abordagem ágil na implementação. Tipicamente, os provedores de serviço da Salesforce têm tamanho limitado e são altamente especializados em suas áreas de conhecimento, observa o relatório. Esses provedores são mais adequados a projetos de tamanho limitado e com menos necessidade de integração, sendo a maior parte dosworkloads no Brasil.

O Relatório ISG Provider Lens ™ Salesforce Ecosystem Partners Brazil 2020 avalia os recursos de 26 provedores posicionados em quatro quadrantes: Serviços de Implementação e Integração, Serviços de Implementação dos Core Clouds, Serviços de Implementação do Marketing Cloud e Serviços Gerenciados das Aplicações.

O relatório nomeia Accenture, Cognizant e Deloitte como líderes nos quatro quadrantes, e Infosys e PwC como líderes em três. Appirio e TCS são nomeados líderes em dois quadrantes e Capgemini como líder em um.

Uma versão personalizada do relatório está disponível a partir de Cognizant

O Relatório ISG Provider Lens ™ Salesforce Ecosystem Partners Brazil 202 está disponível para os clientes assinantes do ISG Insights™ ou para compra única na página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisa ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedores de serviços desse tipo que combina pesquisa empírica, baseada em dados e análise de mercado com a experiência do mundo real, além de contar com observações da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar na seleção de parceiros de apropriados, enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seus próprios conhecimentos de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. Atualmente, a pesquisa abrange provedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa e América Latina, bem como nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, países Nórdicos, Brasil e Austrália/Nova Zelândia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa do ISG Provider Lens, visite esta webpage.

A série é um complemento aos relatórios ISG Provider Lens aArchetype, que oferecem uma avaliação de provedores sendo a primeira neste tipo sob a perspectiva de perfis específicos de compradores.

Sobre o ISG

O ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 755 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e privado, provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e analytics; assessoria em sourcing; serviços gerenciados de governança e gestão de risco; serviços de operação de rede; projeto de estratégia e operacionais; gestão de mudanças; pesquisa e análise de inteligência de mercado e tecnologia. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para atuar no digital operando em mais de 20 países — uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profunda experiência na indústria e tecnologia, e recursos de pesquisa e análise de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para obter mais informações, visite www.isg-one.com.