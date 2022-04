Lisboa, 21 abr (EFE).- Depois de treze anos a operar no mercado residencial de Portugal, a Endesa ultrapassou pela primeira vez a sua meta de 10% de quota de mercado com mais de 600.000 clientes residenciais e empresariais, reforçando a sua segunda posição atrás da portuguesa EDP.

A companhia alcançou 10,4% do segmento, mais sete décimas do que no mês anterior, de acordo com os últimos dados publicados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) relativos ao mês de janeiro deste ano.

Numa entrevista com a Agência Efe no final do ano passado, a diretora de Residencial e Negócios da Endesa Portugal, Inés Roque de Mateo, disse que havia "espaço para continuar a crescer" através de uma estratégia baseada na poupança e na inovação.

Desde 2016 que a empresa energética tem registado um crescimento sustentado de uma média de 65.000 clientes por ano no mercado residencial e empresarial, e recentemente ganhou o Concurso de Transição Justa em Pego, um plano que combina fontes renováveis e o seu armazenamento na que será a maior bateria da Europa. EFE