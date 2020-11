Endicott Growth Equity Partners, L.P. realiza investimento majoritário na BNamericas

NOVA YORK

, 2 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Endicott Growth Equity Partners, L.P. ("EGEP"), um fundo de investimento focado exclusivamente no setor de serviços de informação, dados e análise, anunciou hoje a aquisição de uma participação majoritária e um investimento de crescimento estratégico na BNamericas, uma empresa líder do mercado de dados e análise que fornece informações críticas de negócios e dados de projetos industriais nos principais setores da América Latina.

O aporte de capital da EGEP permitirá à BNamericas expandir suas equipes comerciais em diversas geografias e acelerar a entrega de seus produtos, apoiando o crescimento de sua base de clientes corporativos em todo o mundo. Seu fundador e CEO,, continuará liderando a BNamericas e continuará a ser um acionista chave. Os termos adicionais da transação não foram divulgados.

Os sócios da EGEP Mike Chinn -- ex-presidente da S& Global Market Intelligence e ex-CEO da SNL Financial -- e Wayne K. Goldstein -- cofundador do Endicott Group e membro do conselho de administração de Bank Leumi USA e US Century Bank -- se juntarão a Barton no conselho de administração da BNamericas.

"Vemos uma grande oportunidade nos próximos três a cinco anos, à medida que as economias se recuperem e se reconstruam após a pandemia. Endicott é o parceiro ideal para este próximo estágio de crescimento. Sua vasta experiência operacional e capacidade de atingir o mercado global de dados e análises nos ajudará a expandir nossa equipe, escalar operações e acelerar o crescimento da receita", disse Barton.

Chinn, da EGEP, comentou: "Há muito admiramos a plataforma e o conteúdo exclusivo que Greg e sua equipe construíram metodicamente ao longo de muitos anos. Dada a qualidade dos dados e do produto, acreditamos que existem muito mais clientes que se beneficiarão da inteligência de negócios incomparável que a BNamericas criou."

Innovation Advisors atuou como consultor financeiro e Lembeye (Chile) e Curtis, Mallet-Prevost, Colt &Mosle LLP (Nova York) atuaram como consultores jurídicos para BNamericas. Foley Hoag LLP (Nova York) e Eyzaguirre &Cia. (Chile) atuaram como consultores jurídicos da Endicott Growth Equity Partners, LP.

Sobre BNamericas

BNamericas é uma plataforma de inteligência de negócios líder para desenvolvedores, empreiteiros, fornecedores e empresas de serviços financeiros que operam no ecossistema de projetos industriais na América Latina. A empresa fornece os principais contatos e detalhes técnicos para mais de 17.000 projetos em Mineração e Metais; Energia Elétrica; Gás e Petróleo; Infraestrutura; água e Saneamento; e indústrias petroquímicas. O capex combinado para todos os projetos de desenvolvimento no banco de dados da BNamericas chega a US$ 1,5 trilhão. Mais informações sobre BNamericas estão disponíveis em www.bnamericas.com.

Sobre o Endicott Group e Endicott Growth Equity Partners

Fundado em 1996, Endicott Group é uma empresa de investimentos com sede em Nova York com profunda experiência em private equity. Por meio da Endicott Growth Equity Partners, L.P., a empresa investe exclusivamente em empresas habilitadas para tecnologia business-to-business, fornecendo dados e análises críticas para empresas em todo o mundo. Investidor de valor agregado, a EGEP traz expertise considerável para o setor de serviços de informação e faz parceria com equipes de gestão e outros acionistas para construir empresas fortes que realizem seu potencial de crescimento e maximizem valor. Para mais informações: www.endicottgp.com.

