MARKHAM, ON

, 22 de outubro de 2020 /PRNewswire/ --(TSX:ENGH)anunciou hoje que assinou um contrato com o governo norueguês para fornecer soluções técnicas para os Centros de Comunicação Médica de Emergência ("EMCC") do país.

O contrato de 12 anos de CAD$ 55 milhões foi assinado entre a Locus Solutions AS, a subsidiária norueguesa da Enghouse, e as quatro autoridades regionais de saúde. A solução permite às autoridades de saúde fornecer assistência rápida em resposta a emergências médicas. Isso inclui atendimento de chamadas de emergência, coordenação de ambulâncias e outros recursos de primeira resposta, em cooperação com outros serviços de emergência e hospitais.

O sistema irá otimizar o tratamento de consultas, gerenciar recursos e fornecer aos operadores orientações médicas urgentes e recomendações para ações corretivas. Os avisos serão baseados em informações críticas em tempo real sobre a condição do paciente, localização, tempo estimado de chegada e requisitos para tratamento.

O contrato de aquisição inclui software, serviços, desenvolvimento, teste e implementação durante a vigência do contrato. Após o lançamento, a Enghouse Locus continuará a fornecer suporte de manutenção e aprimoramentos contínuos do produto.

"Essas soluções são muito procuradas no sistema de saúde e estamos muito satisfeitos por termos esse acordo em vigor", disse Hanne Klausen, diretora clínica da Helse Bergen e presidente do projeto.

A Locus Emergency Platform é a melhor solução com a funcionalidade, confiabilidade e flexibilidade para atender aos requisitos deste projeto", disse Hroar Berge, diretor de aquisições, AMK-IKT Procurement. "O novo sistema dará às quatro autoridades regionais de saúde e a cada EMCC uma plataforma robusta e orientada para o futuro para lidar com incidentes agudos. Isso permitirá que os profissionais de saúde estejam mais bem equipados para atender chamadas médicas de emergência e prestar a ajuda certa na hora certa como resultado de um acidente ou doença."

"A Enghouse Locus tem a honra de ser selecionada como parceira de confiança para este projeto", disse Per Edvard Heyerdahl, diretor administrativo da Enghouse Transportation and Public Safety (região nórdica). "Temos trabalhado em conjunto com os EMCCs há décadas e temos uma compreensão muito clara de sua visão e requisitos. Usamos nossa vasta experiência em lidar com todos os serviços de emergência e fizemos investimentos significativos em nossa Plataforma de Emergência Locus para fornecer um sistema líder de próxima geração."

Sobre a Enghouse

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em trabalho remoto, computação visual e comunicações para redes definidas por software de próxima geração. A estratégia de crescimento em duas frentes da empresa concentra-se no crescimento interno e nas aquisições, que, até o momento, têm sido financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa está bem capitalizada, tem dívida nominal de longo prazo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da Empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Enghouse Locus

A Locus Locus, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, desenvolve e entrega soluções de TI críticas de negócios de alta qualidade para serviços de emergência, empresas de segurança e indústria de transporte desde 1991. Locus está localizada em Sandefjord, Noruega, e se concentra no setor de Segurança Pública e Transporte para o mercado nórdico.

Sam Anidjar, Vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo, Enghouse Systems Limited, investor@enghouse.com

