, 27 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) hoje anunciou que com sucesso concluiu sua aquisição do Espial Group Inc. (TSX: ESP).

Sediado em Ottawa, Canadá, o Espial oferece uma plataforma de software com base em nuvem e de próxima geração que permite que provedores de serviços de vídeo ("VSPs", em inglês) ou operadores forneçam serviços de vídeo e de entretenimento. A principal solução do Espial é uma verdadeira plataforma SaaS de vídeo via IP, com base em nuvem e de multiusuário. A solução equipa milhões de decodificadores (set-top boxes) geridos por operadores e aparelhos particulares de consumidores de todo o mundo.

Os VSPs enfrentam uma competição cada vez maior, aumento dos custos de conteúdo e a disrupção provocada pelos provedores OTP, que estão inovando mais rápido do que nunca. Para competir, os VSPs precisam passar por uma significativa transformação digital, acompanhar o ritmo contínuo da inovação e aproveitar os insights dos assinantes para aperfeiçoarem-se. O Espial permite que os VSPs rapidamente levem ao mercado novos serviços de vídeo com base em IP e aplicativos, enquanto lhes proporciona inovação contínua e insights valiosos. A solução do Espial pode também ser usada por empresas e provedores de conteúdo para oferecer serviços de vídeo em diversos aparelhos móveis, tablets e da rede (web).

A plataforma SaaS de vídeo do Espial inclui um software de servidor e cliente escalável e com base em nuvem para AndroidTV e Reference Design Kit, com base em decodificadores e aplicativos para uma variedade de bens de consumo e serviços. Entre estes estão incluídos telefones celulares, tablets e serviços de streaming como Smart TV, AndroidTV, Roku, FireTV e AppleTV. O Espial também oferece aos VSPs e fabricantes de aparelhos seus componentes de software e serviços profissionais como uma solução para implantações de rede em locais.

"O pacote de aplicativos de TV como serviço do Espial acrescenta uma nova oferta de mídia e conteúdo a nosso portfólio de provisão de serviços de telecomunicação da Enghouse Networks, capacitando nossos clientes de todo o mundo a fornecerem serviços de assinatura de IP e rede 5G emergentes e de próxima geração", disse Stephen Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "Temos a satisfação de dar as boas-vindas em nossa organização aos clientes, empregados e parceiros do Espial".

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Limited é uma provedora líder mundial de soluções empresariais de software, atendendo a diversos mercados verticais. Sua estratégia é construir uma empresa de software empresarial mais diversa, através de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado dentro de seus setores de negócios: centro de contato, redes (OSS/BSS) e transportes/segurança pública. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX:ENGH). Mais informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sobre o Espial

O grupo Espial é uma empresa pública de software fundada em 1997 e sediada em Ottawa, Canadá. As soluções do Espial são usadas por mais de 100 provedores de serviços de vídeo e fabricantes de aparelhos dos EUA, Canadá, Europa e Ásia. O portfólio de soluções do Espial inclui produtos de cliente, servidor e software de nuvem, junto com serviços de integração de sistema para ajudar provedores de serviços a lançarem ofertas de vídeo de próxima geração. Os clientes do Espial implantaram mais de 50 milhões de aparelhos e são atendidos por meio dos centros mundiais de vendas, suporte e inovação da empresa. O Espial se associou a importantes empresas como Netflix, Amazon e Google, entre outras – por sua solução Elevate SaaS – que proporciona serviço de cabo, IPTV e vídeo IP para mais de 30 provedores de serviços de vídeo. Para mais informações sobre as soluções do Espial, visite www.espial.com

Para mais informações: Sam Anidjar, vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo, Enghouse Systems Limited, 905-946-3300, investor@enghouse.com

FONTE Enghouse Systems Limited