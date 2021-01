Enghouse Networks faz parceria com a Access Communications para oferecer serviços de TV de última geração em todo o Canadá

MARKHAM

Regina, Saskatchewan

, Ontário, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ --anunciou hoje que fez uma parceria com a Access Communications Co-operative de, para oferecer um serviço de TV de última geração para provedores de serviços canadenses.

Os provedores de serviços atualizam sua plataforma de TV por dois motivos principais: eficiência de custo e capacidade de oferecer uma experiência de usuário melhor aos consumidores. Até o momento, a implementação dessas soluções exigia grandes investimentos de capital, representava crescimento de receita mais lento e alto risco.

A solução de TV da Enghouse assegura aos operadores um serviço de TV de última geração para oferecer a seus clientes com baixos custos iniciais, retorno de receita rápido e baixo risco de implementação. Assim, uma solução de última geração de fácil acesso é disponibilizada a pequenas e médias operadoras em todo o Canadá.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Enghouse Networks para oferecer uma solução de vídeo segura e orientada ao cliente", disse Jeffrey De Sarno, CTO da Access Communications. "Sendo uma cooperativa, temos o compromisso de prestar serviços de entretenimento excepcionais às comunidades que atendemos. Agora fornecemos aos nossos assinantes uma experiência de TV abrangente e, com esta iniciativa, outras operadoras em todo o país podem oferecer soluções de vídeo que são bastante robustas e seguras."

A solução disponibiliza aos operadores acesso a mais de 200 canais de TV ao vivo, serviços de atualização e reinicialização, DVR em rede e conteúdo on-demand integral. O serviço é altamente configurável, garantindo que a mais ampla gama de segmentos de mercado possa ser facilmente atendida.

"A solução Enghouse oferece aos operadores a capacidade de atender segmentos de mercado com serviços de TV de alto valor," disse Sunil Diaz, gerente geral da Enghouse Networks. "Por meio da parceria com a Access Communications, podemos oferecer esses serviços com tempo de retorno de receita incomparável e baixo risco de implementação. Já temos uma série de operadoras inscritas no serviço e esperamos que outras se inscrevam nos próximos meses."

Sobre a Access Communications

A Access Communications Co-operative é uma das maiores empresas de telecomunicações de Saskatchewan, e presta serviços de internet, televisão, telefone e segurança que são confiáveis e acessíveis. Baseada em Regina, a Access se destaca graças ao envolvimento com as comunidades atendidas, principalmente através dos canais de TV comunitários AccessNow.

A Access iniciou seus serviços em 1978. Desde então, cresceu e formou uma cooperativa que atua em toda a província, atendendo a mais de 235 comunidades e 170.000 quilômetros quadrados de áreas rurais em Saskatchewan. Sendo uma cooperativa sem fins lucrativos, a Access investe 100% de seus ganhos nas comunidades e áreas rurais onde atua. Para saber mais sobre a cooperativa, acesse www.myaccess.ca.

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma provedora global confiável de soluções e tecnologias de telecomunicações. Nosso compromisso é oferecer soluções que auxiliam a transformação digital e, em última análise, construir uma comunidade global conectada. Incluindo de edge computing à computação na nuvem, nossos aplicativos ajudam empresas de comunicação e mídia de última geração, agências de segurança pública e defesa, e concessionárias de serviços públicos a planejar, projetar, desenvolver, monitorar e simplificar a complexidade da rede, em um ecossistema 5G, IoT, nuvem, IA, NFV e SDN com fornecedores independentes. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange infraestrutura de rede, sistemas de suporte de negócios (BSS), sistemas de suporte de operações (OSS) e soluções de transformação digital. Para mais informações, acesse:www.enghousenetworks.com. A Enghouse Networks é uma unidade da Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontário.

