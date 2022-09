Enghouse Systems adquire provedora de SaaS VoicePort

Aquisição oferece soluções de autoatendimento ao cliente para empresas de mídia

MARKHAM, ONTÁRIO e ROCHESTER, NY, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) adquiriu os ativos de negócios da VoicePort LLC, provedora de soluções automatizadas SaaS com sede em Rochester, Nova York.

Os produtos da VoicePort melhoram a experiência do cliente para empresas de mídia com clientes por assinaturas. A empresa oferece software de autoatendimento automatizado, configurável e integrado para seus clientes. O software da VoicePort cria uma experiência de atendimento ao cliente ininterrupta e pode ser usado com qualquer dispositivo.

Os produtos VoicePort incluem IVR de entrada e saída, chatbots alimentados por IA e também oferecem recursos completos de bate-papo na Internet. Os produtos foram desenvolvidos para serem totalmente integrados e funcionarem em toda a organização do cliente e em seus sistemas de suporte.

A VoicePort é conhecida por suas ofertas de produtos inovadores, desenvolvidos para ajudarem as empresas de circulação a reduzirem os custos e aprimorarem a experiência e a retenção do cliente. As equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente utilizam o software da VoicePort para aumentar as vendas e os relacionamentos duradouros com os consumidores dos dias atuais, sempre ligados e sempre conectados.

"A VoicePort oferece uma solução de autoatendimento para o cliente projetada exclusivamente para o setor de mídia", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "Combinaremos a solução VoicePort com o produto CCaaS da Enghouse para oferecer uma solução mais abrangente e integrada para este setor. A Enghouse tem o enorme prazer de receber os clientes, funcionários e parceiros da VoicePort ."

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em verticais como centros de contato, comunicações por vídeo, atendimento de saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e em aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixa operacional. A empresa não tem financiamento externo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa: www.enghouse.com.

Sobre a VoicePort

A VoicePort LLC é uma provedora de software automatizado, configurável e integrado de autoatendimento de clientes. Os produtos, incluindo IVR de entrada e saída e chatbots alimentados por IA com mensagens de texto de duas vias, foram projetados e orquestrados para serem totalmente integrados e trabalharem perfeitamente em todas as organizações e em seus recursos e sistemas de suporte. A VoicePort é conhecida pela inovação em ofertas de produtos desenvolvidos para ajudar o setor de circulação, não apenas a reduzir custos, mas também a aprimorar a experiência e retenção do cliente e as vendas. Para mais informações, acesse www.voiceport.net.

