Enterprise expande na APAC, na EMEA e na LAC como parte de seu investimento contínuo em rede global

ST. LOUIS, 4 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Enterprise Holdings anunciou hoje que abriu mais de 100 novas filiais em 20 países na região da Ásia-Pacífico (APAC), Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e América Latina e Caribe (LAC) nos últimos 12 meses. As inaugurações fazem parte do investimento contínuo da empresa no desenvolvimento de sua rede global de filiais, com mais novas lojas planejadas ao longo de 2021.

As aberturas na América Latina e Caribe incluem as primeiras unidades da Enterprise Rent-A-Car em Aruba , Panamá , São Bartolomeu e São Martinho, bem como um total de 50 novas unidades no Brasil. As novas localidades da Enterprise se juntam às marcas National Car Rental Alamo Rent A Car em todas as cinco áreas da LAC. A Enterprise Holdings é proprietária das três marcas.

Na EMEA, a Enterprise adicionou novas filiais em 16 países, incluindo Áustria, França, Alemanha, Itália, Lituânia, Arábia Saudita, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido. As aberturas na APAC incluem novas filiais na Austrália, Guam e Japão.

Esses investimentos não só apoiam a demanda por opções seguras e confiáveis de mobilidade durante a crise da COVID-19, mas demonstram o compromisso da Enterprise em apoiar as economias em todo o mundo à medida que saem das restrições de viagem.

"A crise global de saúde teve um grande impacto em todo o setor de transporte, mas ao sermos ousados e resilientes, temos sido capazes de investir em nossa rede, aumentando nossa presença em toda a APAC, EMEA e LAC, e garantir que estejamos prontos para dar suporte a um número ainda maior de clientes, assim que eles estiverem prontos para viajar a negócios ou a lazer novamente", disse Peter Smith, vice-presidente de franquias globais da Enterprise Holdings. "Nossa presença nos principais centros de transporte e extensa rede de filiais locais significa que estamos bem posicionados para fazer parte de redes de transporte integradas mais amplas, que estão sendo desenvolvidas em muitos países. A expansão de nossa rede cria bons empregos com excelentes perspectivas de carreira, e estamos comprometidos a continuar esse investimento e as tecnologias que sustentam o negócio."

Reforçando seu compromisso em manter os mais altos padrões de limpeza no setor de aluguel de automóveis, a Enterprise apresentou seu Compromisso de Limpeza Completa em 2020. O Compromisso aprimora ainda mais os protocolos de limpeza em todas as marcas da empresa e o portfólio abrangente de opções de transporte. Isso inclui lavagem de veículos, aspiração, limpeza geral e higienização com um desinfetante que atende aos principais requisitos das autoridades de saúde, com especial atenção para mais de 20 pontos de alto contato.

Sobre a Enterprise Holdings

A Enterprise Holdings, Inc. é uma provedora líder de soluções de mobilidade, possuindo e operando as marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo Rent A Car por meio de sua rede global integrada de subsidiárias regionais independentes e franquias. A Enterprise Holdings e suas afiliadas oferecem ampla locação de veículos, compartilhamento de veículos, locação de caminhões, gestão de frotas, vendas de veículos no varejo, bem como gerenciamento de viagens e outros serviços de transporte para tornar as viagens mais fáceis e convenientes para os clientes. Propriedade privada da família Taylor de St. Louis, Missouri, a Enterprise Holdings administra uma frota diversificada de quase 1,7 milhão de veículos por meio de uma rede de mais de 9.500 locadoras de bairros e aeroportos, com quadro completo de funcionários em quase 100 países e territórios. Para mais informações sobre a Enterprise Holdings Inc., acesse www.enterpriseholdings.com.

