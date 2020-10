Enterprise Rent-A-Car abre em Aruba e no Panamá, e expande no BrasilProgramas de fidelidade Enterprise Plus e Emerald Club oferecidos nestes destinos populares

ST. LOUIS

Aruba

, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Enterprise Holdings anunciou hoje que sua marca carro-chefe Enterprise Rent-A-Car abriu suas primeiras lojas eme no Panamá, bem como mais 25 filiais no Brasil. Os novos locais que já estão aceitando reservas se uniram às marcas National Car Rental Alamo Rent A Car nos três países. A Enterprise Holdings é detentora das três marcas.

Aruba

Oranjestad

A filial da Enterprise Rent-A-Car no Panamá está localizada no Aeroporto Internacional Tocumen, na Cidade do Panamá, um dos aeroportos mais movimentados da América Central e um destino importante para muitos viajantes a negócios. Em, um dos principais destinos para quem viaja a lazer dos Estados Unidos, a nova localização é no Aeroporto Internacional Queen Beatrix, em

As novas filiais no Brasil aumentam a presença da Enterprise Rent-A-Car no país para 77 localidades. A marca cresceu rapidamente no Brasil, maior mercado da América do Sul; todos esses locais foram abertos desde seu lançamento no Brasil em 2019.

As inaugurações fazem parte da expansão contínua da empresa na América Latina e no Caribe. A Enterprise Rent-A-Car fez sua estreia no Caribe em 2014 e expandiu para a América Latina logo depois.

Os clientes que viajam para Aruba e Panamá podem desfrutar de mais vantagens e recompensas com a expansão de dois programas de fidelidade: o Enterprise Plus, com a marca Enterprise Rent-A-Car, e o premiado Emerald Club, com a marca National Car Rental.

"Aruba, Panamá e Brasil são essenciais para nosso crescimento global contínuo, pois buscamos atender viajantes a negócios e lazer, onde quer que estejam no mundo", disse Peter A. Smith, vice-presidente de franquia global da Enterprise Holdings. "À medida que esses destinos reabrem para voos internacionais, nos dedicamos a fornecer aos nossos clientes um processo de locação seguro, conveniente e reforçado por nosso excelente atendimento. E, conforme os clientes começam a viajar novamente, aumentar a disponibilidade do Enterprise Plus e do Emerald Club é mais uma forma de agradecê-los por seus negócios."

Para obter mais informações sobre o Enterprise, acesse www.enterprise.com.

Sobre a Enterprise

A Enterprise Holdings, por meio de sua rede global integrada de subsidiárias regionais independentes e franquias, opera as marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo Rent A Car em mais de 10 mil locais e aeroportos com equipe completa. Outros serviços de transporte comercializados sob a marca Enterprise incluem Enterprise Car Sales, Enterprise Truck Rental, Enterprise CarShare, Commute with Enterprise, Zimride by Enterprise, Exotic Car Collection by Enterprise, Subscribe with Enterprise e a afiliada Enterprise Fleet Management. Combinadas, a Enterprise Holdings e sua afiliada Enterprise Fleet Management respondiam por US$ 25,9 bilhões em receitas e possuíam mais de 2 milhões de veículos em todo o mundo no ano fiscal de 2019. A Enterprise Holdings é atualmente classificada como uma das Maiores Empresas Privadas da América. Além disso, se fosse de capital aberto, a Enterprise Holdings seria classificada na lista da Fortune das 500 maiores empresas públicas americanas.

