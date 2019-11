Epiq expande iniciativa em toda a empresa para acelerar a implantação de inteligência artificial para clientes em todo o mundo

Investimentos coordenados em tecnologia, parcerias e talentos garantem que os clientes que trabalham em todo o mundo possam aplicar inteligência artificial para alcançar os melhores resultados para seus negócios

NOVA IORQUE, Nov. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Epiq, líder global na indústria de serviços jurídicos, anunciou hoje a expansão dos seus serviços eDiscovery e de revisão de documentos de inteligência artificial, através de uma combinação de parcerias, tecnologia proprietária e maior disponibilidade dos serviços em todo o mundo.“A IA fornece aos nossos clientes uma chave para revelar o valor potencial e diminuir os riscos e custos inerentes ao volume maciço e crescente de dados de negócios”, disse Roger Pilc, presidente e gerente geral da Epiq Legal Solutions. “Já o principal praticante da indústria de serviços de revisão assistida por tecnologia habilitada para IA, a Epiq expandiu o alcance global dos seus serviços de IA e pessoal treinado”.Como parte da sua iniciativa de IA expandida, a Epiq anunciou hoje que está lançando as versões mais recentes do NexLP, Brainspace e Relativity Analytics em todo o mundo, nos seus principais data centers globais do setor. Além de trabalhar em estreita colaboração com selecionados líderes de tecnologia de IA da indústria, a Epiq também utiliza cientistas de dados e algoritmos proprietários para desenvolver novos produtos com capacidades transformadoras para seus clientes.Para permitir a aplicação completa da IA nos seus serviços, a Epiq está certificando mais de 300 dos integrantes da sua equipe de revisão de documentos, atendimento ao cliente, arquiteto de soluções através de programas de treinamento detalhados e proprietários. Com esta expansão de capacidade, a Epiq pode efetivamente servir a sua base de clientes global, incluindo a gestão de projetos multijurisdicionais. A Epiq agora pode garantir a capacidade consistente do gerenciamento de fluxos de trabalho apoiados pela IA em idiomas como mandarim, cantonês, coreano e japonês.“A Epiq fornece o conhecimento humano mais profundo à arte e à ciência da revisão de dados, trabalhando junto aos praticantes principais da indústria da análise”, disse Eric Crawley, vice-presidente da revisão e da análise. “A mineração eficaz de dados sensíveis, incluindo informações privilegiadas, requer uma combinação robusta de inteligência humana e de máquina. Estamos entusiasmados com o fato de a nossa competência de IA também fornecer uma vantagem nas áreas de governança de informações e violação de dados, permitindo que a Epiq forneça valor mais amplo aos nossos clientes”.A Epiq tem profunda experiência na aplicação de funções analíticas avançadas a questões de eDiscovery para o benefício dos seus clientes, usando IA em mais de 1.000 assuntos no ano passado, abrangendo uma série de questões de litígios, revisões regulatórias e investigações internas. As interações recentes com os clientes incluem a utilização de IA para um banco internacional líder, um provedor nacional de cuidados de saúde e uma das maiores cidades da América. O tipo de matéria e o tamanho do projeto diferiram muito em cada caso, mas esses clientes buscaram as vantagens de custo, tempo e qualidade que somente a Epiq pode oferecer. Sobre a Epiq A Epiq, líder global da indústria de serviços jurídicos, assume tarefas em grande escala cada vez mais complexas de conselho corporativo, escritórios de advocacia e profissionais empresariais com eficiência, clareza e confiança. Os clientes confiam na Epiq para simplificar a administração das operações da empresa, ação de classe e cível, relatório de tribunais, eDiscovery, regulamentações, compliance, reestruturação e questões de falência. Os experts as tecnologias da Epiq criam eficiência por meio da especialização e proporcionam confiança para clientes de alto desempenho em todo o mundo. Para mais informação, visite https://www.epiqglobal.com.Contato para a Imprensa Shanna D. Schultz Epiq +1 713 933 2922shanna.schultz@epiqglobal.com