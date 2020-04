Epiq Lança Serviço de Próxima Geração para Auxiliar Clientes com Análise de Contrato

Serviço aborda problemas crescentes de contrato relacionados ao COVID-19

NOVA YORK, April 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Epiq, líder global no setor de serviços jurídicos, anunciou hoje a expansão das suas soluções jurídicas habilitadas para inteligência artificial (IA) para incluir a Análise de Contratos. A nova oferta global de Análise de Contratos combina experiência com aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para permitir uma análise de contrato mais rápida e inteligente por equipes jurídicas, com a capacidade de complementar e dimensionar essa análise com membros experientes da equipe Epiq.



A Epiq tem profunda experiência na aplicação de funções analíticas avançadas e capacitadas para tecnologia em processos legais, incluindo o uso de IA em mais de 1.000 assuntos de eDiscovery para escritórios de advocacia e equipes jurídicas corporativas no ano passado. A Epiq está aplicando sua experiência para ajudar as empresas a entenderem, organizar e otimizar melhor seus contratos. A plataforma não retira o componente humano da análise do contrato, mas pode tornar as pessoas mais rápidas e eficazes, reduzindo os custos gerais em até 50%.

“As forças de mercado e ambientais, incluindo novas leis e regulamentos, fusões e aquisições, transformação digital, segurança da informação e, mais recentemente, a pandemia global COVID-19, aumentaram a necessidade de as empresas entenderem o que está em todos os contratos e priorizarem a revisão. Nossos clientes podem utilizar a plataforma da Epiq sem aumentar o tempo e ter que investir nas suas próprias pessoas, processos e ferramentas”, disse Roger Pilc, presidente e gerente geral das soluções jurídicas da Epiq. “Isso é fundamental no ambiente de hoje, com as novas demandas das equipes jurídicas e de TI já aumentadas”.

A Epiq está aproveitando a Diligen para a parte de aprendizado de máquina da plataforma para fornecer análise de contrato eficiente e de alta qualidade por meio da sua capacidade de ingerir, revisar e identificar dados em centenas de contratos em minutos. As equipes altamente experientes da Epiq gerenciam a revisão, fornecem escala quando necessário, definem o controle de qualidade, extraem cláusulas que exigem intervenção manual e fornecem relatórios detalhados e métricas sobre os contratos do cliente.

“Estamos entusiasmados nessa parceria com a Epiq com o objetivo de fornecer aos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos formas mais eficientes, rápidas, precisas e acessíveis de obter insights sobre seus contratos”, afirmou Laura van Wyngaarden, cofundadora e COO da Diligen. “A experiência e as capacidades de revisão da gestão de projetos da Epiq, combinadas com as capacidades de análise de contratos de aprendizado de máquina da Diligen, permitem que os clientes experimentem o poder das ferramentas de IA e obtenham mais resultados com menos”.

Particularmente relevante hoje devido à COVID-19, os algoritmos de força maior pré-construídos da plataforma podem ser utilizados por empresas que queiram determinar o risco/responsabilidade por não serem capazes de cumprir contratos, incluindo as provisões de cronograma para fornecer aviso prévio; empresas que queiram determinar a resposta para fornecedores que não possam cumprir contratos, com especial consideração para determinar a jurisdição; e escritórios de advocacia que queiram fornecer revisão de contrato para empresas impactadas.

Aplicações adicionais para esta nova plataforma incluem ajudar as equipes jurídicas a analisar contratos para conformidade com novas leis e regulamentos, como GDPR, suporte de due diligence para fusões ou aquisições, criação de um catálogo de locação, exportação de características contratuais essenciais para carregamento em um sistema de Gestão do Ciclo de Vida do Contrato (CLM) e preparação para a eliminação das cláusulas LIBOR.

Para mais informação sobre a nossa solução de análise de contratos, contacte-nos aqui .

Sobre a Diligen

A Diligen é uma plataforma líder de análise de contratos que usa o aprendizado de máquina para identificar provisões principais, criar resumos e ajudar as equipes a gerenciar o processo de revisão de contratos. A Diligen trabalha junto aos escritórios de advocacia e equipes jurídicas em questões de revisão de contrato, como due diligence de Fusão e Aquisição, revisão de lease, revisão Libor, revisão de contrato legado, extração de metadados CLM e revisão de força maior. Clientes da Diligen em todo o mundo confiam na empresa para fornecer insights rápidos sobre um grande número de contratos e simplificar drasticamente o processo de revisão de contratos. Saiba mais em www.diligen.com .

Sobre a Epiq

A Epiq, líder global da indústria de serviços jurídicos, assume tarefas em grande escala cada vez mais complexas de conselho corporativo, escritórios de advocacia e profissionais empresariais com eficiência, clareza e confiança. Os clientes confiam na Epiq para simplificar a administração das operações da empresa, ação de classe e cível, relatório de tribunais, eDiscovery, regulamentações, compliance, reestruturação e questões de falência. Os experts as tecnologias da Epiq criam eficiência por meio da especialização e proporcionam confiança para clientes de alto desempenho em todo o mundo. Para mais informação, visite https://www.epiqglobal.com.