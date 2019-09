Epiq lança Serviços Globais de Governança de Informação para Gerenciamento de Dados Jurídicos e Corporativos Sigilosos

NEW YORK, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Epiq, líder global da indústria de serviços jurídicos, anunciou hoje o lançamento de serviços de segurança aprimorada da informação para ajudar os clientes a gerenciar de forma eficaz e em compliance sua informação armazenada eletronicamente em todos os ambientes, inclusive nos servidores locais, na nuvem e nos sistemas híbridos.A mudança para a nuvem aumenta a capacidade de colaboração interna e pode trazer muitas mudanças para empresas de alta performance. A Epiq agora tem recursos aprimorados para ajudar as empresas em todo o mundo a conduzir eficiências nos seus negócios, controlar sua gestão de dados e custos de eDiscovery, bem como reduzir o risco de multas relacionadas à regulamentação.“A governança da informação não é um evento único, é toda uma jornada”, disse Tammy Klotz, diretora de segurança da informação da Versum Materials. “O segredo é equilibrar a proteção e a produtividade de acordo com o apetite de risco da empresa. Não podemos fazer isso sozinhos. Tivemos alguns falsos começos e somente depois que passamos a trabalhar com a Epiq e a Microsoft a coisa ficou bem mais clara. A Epiq ouviu, nos desafiou e, em última análise, nos ajudou a mapear e implantar a solução. A Epiq nos ajudou minimizando as ações erradas e evitando atrasos significativos na construção”. “A Epiq oferece serviços convincentes de governança de informação para os clientes há anos e tem ajudado os clientes a navegar pelas complexidades da gestão de dados”, disse Roger Pilc, presidente de soluções jurídicas da Epiq. “Nossa capacidade aumentou substancialmente desde 2018, quando adquirimos a Controle LLC, uma empresa de serviços profissionais e software SaaS focada na governança de informação inovadora. Com a expansão adicional da nossa prática global de governança de informação, a Epiq passou a ser extremamente capaz de fornecer as ferramentas mais robustas e eficientes do setor para que os clientes possam controlar as informações digitais e mitigar riscos regulatórios, de conformidade e de segurança”.A Epiq tem um forte domínio das melhores práticas de privacidade de dados da indústria, particularmente nas áreas de conformidade de dados, migração de dados e segurança de dados. Os novos serviços de governança da informação na Epiq incluem:Conformidade dos dados: Os serviços de habilitação de conformidade de dados Microsoft Office 365 na Epiq ajudam os clientes a configurar soluções para atender aos requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, da Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia e de outras leis e processos de privacidade de dados, incluindo solicitações de acesso de titulares de dados. Além disso, a Epiq ajuda as empresas a criar políticas e estratégias de retenção legalmente defensáveis, bem como auxilia na descoberta e classificação de dados. Migração de dados: A Epiq é compatível com migração de cargas de trabalho legadas e com armazenamento de dados díspares na nuvem, incluindo e-mail, arquivos SharePoint, arquivos no local e dados de mídia social. O conjunto de serviços prestados pela Epiq inclui métodos de migração e exclusão juridicamente defensáveis que ajudam a reduzir os custos globais de uma empresa. Segurança de dados: Os serviços de segurança de dados do Microsoft Office 365 na Epiq ajudam o cliente a habilitar o conjunto completo de serviços oferecidos na Suíte Office 365 Enterprise Mobility and Security (EMS). O serviço gerencia a identificação de violação de segurança, resposta a incidentes, melhoria da pontuação de segurança e notificações de violação de dados. Como parte deste processo, a Epiq ajuda os clientes a executar as classificações de dados adequadas necessárias para o uso efetivo da Suíte EMS.Para fortalecer ainda mais esses serviços, a Epiq aumentou sua experiência global em conformidade com a privacidade ao contratar uma variedade de indivíduos talentosos que oferecem suporte e gerenciam os serviços de segurança e conformidade de dados do Microsoft Office 365 na Epiq. A equipe de especialistas de governança de informação tem experiência comprovada em política de privacidade, conformidade, gerenciamento de informações, segurança e tecnologia da informação, além de oferecer serviços de consultoria potentes nas regiões da América do Norte, EMEA e APAC.A Epiq é um Microsoft Gold Certified Partner e faz parte do Microsoft Security and Compliance Partner Advisory Council, que é um Conselho de especialistas apenas para convidados que aconselham sobre o desenvolvimento de produtos Microsoft 365.Sobre a Epiq A Epiq, líder global da indústria de serviços jurídicos, assume tarefas em grande escala cada vez mais complexas de conselho corporativo, escritórios de advocacia e profissionais empresariais com eficiência, clareza e confiança. Os clientes confiam na Epiq para simplificar a administração das operações da empresa, ação de classe e cível, relatório de tribunais, eDiscovery, regulamentações, compliance, reestruturação e questões de falência. Os experts as tecnologias da Epiq criam eficiência por meio da especialização e proporcionam confiança para clientes de alto desempenho em todo o mundo. Saiba mais em www.epiqglobal.com.Contato para a Imprensa Jill Brown Epiq +1 713 933 2905jbrown@epiqglobal.com