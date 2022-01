Equador ratificou a criação da nova Reserva Marinha de Galápagos anunciada na COP26

GALÁPAGOS, Equador

17 de janeiro de 2022

Guillermo Lasso Mendoza

Ivan Duque

Gustavo Manrique

/PRNewswire/ -- Neste dia, durante uma cerimônia emocionante realizada no navio Sierra Negra da Direção Nacional do Parque Nacional de Galápagos, o Presidente da República,, assinou o decreto presidencial ordenando a criação da nova Reserva Marinha de Galápagos. Entre os participantes da reunião estavam presidentes e figuras públicas como, presidente da Colômbia; o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton; o Ministro do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica,; e autoridades nacionais dos setores de turismo e pesca, respectivamente.

Equador

Costa Rica

Corredor Marinho

A reserva marinha recentemente criada adiciona 60 mil quilômetros quadrados à Reserva Marinha de Galápagos. A reserva marinha é dividida em duas partes: os primeiros 30 mil quilômetros quadrados estabelecem uma proibição rigorosa de qualquer atividade pesqueira; os outros 30 mil são a área em que a pesca com espinhel é estritamente proibida. A reserva marinha está situada na parte noroeste do arquipélago e protege o corredor biológico que fica entre as Ilhas Galápagos no, a Ilha Cocos nae outras ilhas de países vizinhos como Coiba, Panamá e Malpelo, na Colômbia. Essas ilhas fazem parte dodo Pacífico Leste Tropical, que é utilizado como rota de migração por várias espécies como tartarugas marinhas, arraias, baleias e tubarões.

COP26

O Ministro Gustavo Manrique acrescentou que a reserva foi chamada de "Irmandade" (Hermandad, em espanhol) por ser o resultado de esforços conjuntos de diversos setores da sociedade, como artesãos e pescadores de larga escala, turismo, ambientalistas, entre outros. Ele ainda acrescentou: "Em nosso governo, promovemos o diálogo aberto e firmamos acordos. Essa reserva marinha é a prova de nosso compromisso com a reconciliação. Durante a cúpula da, anunciamos a criação dessa reserva marinha e cumprimos."

A cerimônia de corte da fita teve um toque especial pois a fita que foi cortada pelo presidente do Equador e pelo Ministro Manrique foi criada pelos artesãos de Galápagos, utilizando materiais reciclados. A atriz Bo Derek e a bióloga marinha Silvia Earl estavam entre os participantes da cerimônia de abertura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727151/Galapagos_Hermandad.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727155/Reserva_Marina.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727156/Galapagos_Reserva_Marina.jpg

FONTE Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador