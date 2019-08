Equipes Synchronoss se unem à Arrow para oferecer solução de prédio inteligente completa em todo o mundo

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder e inovadora global de nuvem, mensagens, produtos digitais e de IoT, anunciou hoje um acordo com a Arrow Electronics para o desenvolvimento e lançamento no mercado de uma nova solução completa de prédio inteligente IoT. Destinada ao uso por operadoras de telecomunicações, provedores de serviços e integradores de sistemas, a solução permitirá aos usuários monitorar e gerenciar remotamente principais recursos e sistemas automatizados no local, incluindo aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC); iluminação; segurança; manutenção e consumo de energia.

A solução conjunta irá incorporar Synchronoss Smart Buildings Platform , que reúne os dados de diferentes sistemas e sensores do edifício em um único painel de controle unificado. A plataforma Synchronoss agrega e analisa os dados em tempo real para descobrir novos insights e fornecer recomendações para resolver problemas, melhorar o desempenho operacional e reduzir os custos do funcionamento de edifícios. Isto irá combinar com a experiência da Arrow em criar e configurar sistemas de gestão de sistemas de prédios baseados em hardware para fornecer um pacote único e integrado que os operadores de telecomunicações, integradores de sistema e outros provedores de serviços podem oferecer a grandes empresas e organizações multinacionais para gerenciar remotamente os recursos automatizados no local.

Ao contrário de outros produtos de prédios inteligentes, a solução conjunta Synchronoss-Arrow é verdadeiramente global em sua escala e escopo. Os atuais sistemas de gestão de prédio inteligente são baseados em IoT (Internet das Coisas) dependendo de parceiros de integração regional que não podem fornecer o alcance e a conectividade internacional necessários para empresas multinacionais com várias instalações em todo o mundo. A escalabilidade da solução Synchronoss-Arrow significa que as marcas e empresas globais podem usá-la para gerenciar e monitorar remotamente seus escritórios e instalações em vários locais em todo o mundo.

David Haight, Presidente e Gerente-Geral de Parcerias Globais da Synchronoss, disse: “As soluções de IoT de prédios inteligentes de hoje são muitas vezes sistemas pontuais inflexíveis encapsulados que somente são projetados para suportar recursos e funções individuais automatizados, e que não podem se integrar corretamente uns com os outros. Esta nova solução da Synchronoss com a Arrow resolve esta questão premente agregando diferentes sistemas em uma única interface. Ela também nos permite acessar novos e importantes mercados internacionais nos Estados Unidos, Europa e região da Ásia-Pacífico”.

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com .

Investidores:

ICR

Joseph Crivelli, +1 610.299.6700

Joe.Crivelli@Synchronoss.com

Contato com a Mídia:

Anais Merlin

CCgroup (Internacional)

T: +44 20 3824 9200

E: synchronoss@ccgrouppr.com