Confirma-se a participação de 19 líderes de alto nível na Reunião Plenária de 21 de abril.

O chefe de Governo de Andorra, Xavier Espot, teve nesta manhã uma reunião bilateral com a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, em seu escritório no Edifício Administrativo do Governo andorrano. O encontro enquadra-se na celebração da XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organiza até o dia 21 de abril.

Durante a reunião, Espot e Grynspan analisaram os temas que serão abordados no transcurso da Cúpula e que convergem na divisa escolhida para esta edição: "Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Objetivo 2030 – Ibero-América perante o desafio do coronavírus". Tal como salientaram ambos, trata-se de uma Cúpula Ibero-Americana com uma dimensão transversal (inovação) e outras três vinculadas à sustentabilidade (a meio ambiental, a económica e a social). Além disso, a pandemia do coronavirus SARS-CoV-2 acrescentou um novo eixo na divisa, o sanitário.

Neste sentido, o chefe de Governo do Principado e a Secretária-Geral Ibero-Americana partilharam a importância da Cúpula por seu papel como fórum de diálogo dos mandatários ibero-americanos sobre a recuperação da pandemia de Covid-19 na região. De fato, Espot e Grynpsan ressaltaram a grande representação dos países ibero-americanos na reunião plenária de mandatários do dia 21 de abril, que atualmente conta com a confirmação da participação de 19 líderes de alto nível de maneira presencial e telemática.

Precisamente, durante o encontro, Espot e Grynpsan também realçaram o trabalho realizado por Andorra na presidência da Conferência Ibero-Americana nos últimos 29 meses mediante a Secretaria Pro Tempore (SPT). Neste tempo foram realizadas 21 reuniões preparatórias; 13 reuniões ministeriais com a participação dos 22 países

ibero-americanos, assim como 6 reuniões com especialistas empresários e sociedade civil. As reuniões setoriais serão concluídas com uma série de declarações finais que serão levadas à sessão plenária de 21 de abril.

A XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo é realizada em Andorra de 19 a 21 de abril. A agenda inclui o XIII Encontro Empresarial Ibero-Americano, que acontece nos dias 19 e 20 de abril no Centro de Congressos de Andorra-a-Velha, e os atos dos Chefes de Estado e de Governo em Soldeu, que ocorrerão entre a tarde do dia 20 e 21 de abril.

MAIS INFORMAÇÕES:



Serviço de comunicação e imprensa da XXVII Cúpula Ibero-Americana – Andorra 2020

Fundação Cúpula Ibero-americana

prensa@ciba2020.ad

(+376) 691600 / (+376) 821600

www.cumbreiberoamericana2020.ad

#Andorra2020

#acaminhodaCúpula

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.