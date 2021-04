O evento começa com uma participação recorde de lideranças da região, que se reunirão pela primeira vez desde o início da pandemia com o objetivo de adotar soluções concretas para as pessoas que sofreram os efeitos da crise de saúde.

Dezenas de jornalistas receberam os chefes de Estado e de Governo que, um a um, caminharam nesta terça-feira no tapete vermelho da Plaza del Poble em Andorra-a-Velha para homenagear a bandeira de Andorra e depois ouvir os hinos de seu país e do país que preside a XXVII Cúpula Ibero-americana. Por ordem de chegada, o chefe do governo andorrano, Xavier Espot, com o Copríncipe, Joan Enric Vives, e o Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, abriram o cortejo. Depois de Espot e Vives terem acompanhado Sánchez dentro do Centro de Congressos da capital, eles repetiram o mesmo caminho com todos os representantes presentes. Primeiro com a Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan, depois com o Presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, e a seguir com o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader. Posteriormente, Vives e Espot repetiram a cerimônia protocolar com o Presidente e Primeiro-Ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Por fim e encerrando o evento, desfilaram com o Rei da Espanha, Felipe VI.

Com um recorde de presença de Chefes de Estado e de Governo e uma agenda de recuperação nos âmbitos sanitário, social, econômico e meio ambiental para enfrentar a crise de COVID-19, amanhã começa em Andorra a XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, um espaço único de diálogo político e de cooperação, que aposta no multilateralismo como a ferramenta mais eficaz para compartilhar experiências e encontrar soluções.

Nesta edição, em formato presencial-virtual, participam os 22 países da região, dos quais 19 estão representados por Chefes de Estado e de Governo, além de 29 observadores e representantes de entidades internacionais como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Será a primeira vez que os Chefes de Estado e de Governo da Ibero-América se reúnem desde o início da pandemia, com o objetivo de adotar soluções concretas para os 670 milhões de ibero-americanos que sofrem os efeitos da crise.

Os líderes políticos adotarão uma Declaração final, um Compromisso e um Programa de Ação pactuados por todos, bem como 16 comunicados especiais que serão divulgados no encerramento da Cúpula. Além disso, será realizada a transferência da Secretaria Pro Tempore para a República Dominicana como sede da próxima Cúpula de 2022.

Este encontro é precedido, hoje, por um ato com os Presidentes do Governo da Espanha, Pedro Sánchez; da França, Emmanuel Macron; do Chile, Sebastián Piñera, e da Costa Rica, Carlos Alvarado, e o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, sobre a reforma e o fortalecimento do sistema de saúde global para melhorar as capacidades de preparação e resposta diante de futuras pandemias como a atual do coronavírus.

Também hoje, o Rei da Espanha, Felipe VI, fará o encerramento do XIII Encontro Empresarial Ibero-Americano, o mais importante fórum de líderes empresariais da região, do qual também participam os Chefes de Estado e de Governo.

A XXVII Cúpula Ibero-Americana, cujo tema é "Inovação para o Desenvolvimento Sustentável - Objetivo2030. A Ibero-América enfrenta o desafio do coronavírus", é realizada no ano do 30º aniversário das Cúpulas Ibero-Americanas, um projeto político que reflete os fortes laços sociais, culturais, políticos, econômicos e históricos entre os 22 países ibero-americanos.

MAIS INFORMAÇÕES:

Serviços de comunicação e imprensa da XXVII Cúpula Ibero-americana – Andorra 2020

Fundação Cúpula Ibero-americana

prensa@ciba2020.ad

(+376) 821600

www.cumbreiberoamericana2020.ad

#Andorra2020

#CaminoAlaCumbre

#AcaminhodaCúpula

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informaça que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.