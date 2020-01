Estão abertas as candidaturas para o Prêmio HITEC 50 de 2020

CHICAGO

, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A HITEC está aceitando atualmente candidaturas para seu prestigiado Prêmio HITEC 50. A HITEC é uma importante organização de liderança executiva global de altos executivos hispânicos de negócios e tecnologia que construíram carreiras extraordinárias na indústria tecnológica. As candidaturas serão aceitas até 10 de março de 2020.

Desde 2011, todos os anos, a HITEC prestigia os 50 executivos hispânicos mais influentes da indústria tecnológica mundial.

O objetivo do HITEC 50 é reconhecer executivos de destaque na Ibero-América (América Latina, Espanha e Portugal) que se destacam na área de tecnologia.

Estamos orgulhosos de celebrar as conquistas de líderes hispânicos de alto nível da indústria tecnológica que estão experimentando com sucesso ideias de vanguarda e tecnologias emergentes para superar limites e, por fim, proporcionar grande valor comercial", declarou Juan Carlos Gutierrez, membro do conselho da HITEC e presidente do comitê do Prêmio HITEC.

Objetivos do HITEC 50:

Reconhecer pessoas talentosas e destacar suas conquistas.

Promover o crescimento comercial e profissional de seus membros.

Construir e desenvolver relações comerciais estratégicas que incentivem o crescimento global do setor.

Veja os vencedores passados do Prêmio HITEC 50:

Indique seu candidato hoje! O PRAZO para candidaturas é 10 de março de 2020.

Sobre a HITEC

