Estudo Indica que Solução Fotovoltaica Inteligente da Huawei Entrega Máximo LCOE em Comparação a Inversores Centrais

, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Como uma das regiões de mais rápido crescimento, a América Latina tem desfrutado de um tremendo crescimento no mercado de energia solar nos últimos anos, especialmente no Brasil,e México. A Huawei, como líder no mercado em soluções FV inteligentes, conduziu uma estudo complete independentede sua solução de inversores string. O relatório mostra que a solução FV inteligente da Huawei proporciona máximo LCOE (Custo Nivelado de Energia) com uma redução de 4,3%, se comparada ao inversor central para configuração monofacial, e uma economia de 4,5% para a configuração bifacial.

O relatório inclui uma análise sobre o histórico de negócios FV inteligentes da Huawei, avaliação técnica de produto, serviço pós-venda e análise de LCOE entre inversores string (Huawei 185KTL-H1) e inversores centrais, com base em um projeto de 75 MW no norte do, próximo a Copiapó. Para análise do projeto, é importante notar que o design foi preparado e otimizado considerando as condições ambientais locais, como irradiação e temperatura, levando em consideração a característica técnica do equipamento principal a ser instalado e também as capacidades AC similares e preços de inversores.

Henry Xia, diretor de negócios de FV inteligentes da Huawei para a América Latina declarou: 'Estamos encantados em ver que uma empresa de pesquisa independente confirmou as vantagens de inversores string da Huawei em comparação a inversores centrais. Consistentemente, estamos comprometidos em manter nossa posição como líder no mercado de inversores e proporcionar um LCOE ainda mais otimizado para projetos na América Latina'.

Caso deseja receber o relatório completo, entre em contato conosco em Huawei.solarbrasil@huawei.com

[1] Relatório independente desenvovido pela empresa de consultoria Enertis, baseado em resultados concretos para o local escolhido e hipótese específica. Os resultados não podem ser extrapolados em uma avaliação específica.

