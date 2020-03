Euler Hermes nomeia Loeiz Limon-Duparcmeur para o cargo de diretor financeiro do Grupo e membro do Conselho Administrativo

PARIS

Chantal Schumacher

, 4 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Euler Hermes, líder mundial em seguro de crédito comercial, anunciou hoje a nomeação de, atualmente diretor de Underwriting de Risco do Grupo, para o cargo de diretor financeiro do Grupo e membro do Conselho Administrativo. Ele sucede, que decidiu aceitar um novo cargo na Allianz SE.

Essas mudanças entram em vigor a partir de 1º de abril de 2020.

Loeiz Limon-Duparcmeur ingressou na Euler Hermes em 1995 como gerente de investimentos da Euler SFAC. Ele ocupou então diversos cargos de alto escalão nas áreas de controle e finanças na França, Países Baixos, Reino Unido, Itália e em nível de Grupo. Em 2016, Loeiz ampliou sua experiência empresarial ao assumir o cargo de presidente-executivo de País para a Euler Hermes Itália, antes de ingressar no grupo novamente em 2019 como diretor de Underwriting de Risco do Grupo. Formado em matemática aplicada, Loeiz é fluente em inglês, italiano e francês.

"Gostaria de agradecer a Chantal pelo apoio e compromisso com o Grupo e dar as boas-vindas a Loeiz no Conselho Administrativo da EH. Estou confiante de que Loeiz, com seu conhecimento profundo de nossos negócios e com sua ampla experiência internacional fará um grande trabalho em seu novo cargo. Essa nomeação demonstra mais uma vez a profundidade e a amplitude da experiência de nossas equipes de todo o mundo", disse o presidente do Conselho Administrativo da Euler Hermes,Wilfried Verstraete.

Siga-nos no Twitter @eulerhermes

Siga-nos no LinkedIn Euler Hermes

Siga-nos no YouTube eulerhermes

Paris

é líder mundial em seguro de crédito comercial e especialista reconhecida nas áreas de garantia, cobranças, crédito comercial estruturado e risco político. Nossa rede de inteligência patenteada analisa diariamente as mudanças em solvência corporativa, representando 92% do PIB Global. Proporcionamos às empresas a confiança para comercializar e receber pagamentos. Compensamos sua empresa no evento de uma dívida incobrável, mas, mais importante que isso, ajudamos você a evitar dívidas incobráveis, antes de tudo. Sempre que fornecemos seguro de crédito comercial ou outras soluções financeiras, nossa prioridade é a proteção preditiva. Mas, quando acontece o inesperado, nossa classificação de crédito AA significa que temos os recursos, apoiados pela Allianz, para garantir compensação, a fim de manter seus negócios. Com sede em, a Euler Hermes está presente em mais de 50 países e tem 5.800 empregados. Em 2019, nosso faturamento consolidado foi de € 2,9 bilhões e seguramos transações globais de empresas que representaram € 950 bilhões em exposição.

Para obter mais informações, visite eulerhermes.com.

Predizemos riscos de comércio e crédito hoje, de forma que as empresas podem ter confiança no amanhã.

Aviso de precaução relativo a declarações prospectivas: As declarações contidas aqui podem incluir probabilidades, declarações de expectativas futuras e outras declarações prospectivas, que se baseiam nas atuais visões e suposições da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Os resultados, desempenho ou eventos reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Tais divergências podem ocorrer devido, sem limitações, a: (i) mudanças nas condições econômicas gerais e na situação competitiva, particularmente na atividade principal do Grupo Allianz e nos mercados essenciais; (ii) desempenho dos mercados financeiros (particularmente a volatilidade do mercado, a liquidez e eventos de crédito); (iii) frequência e gravidade de eventos de perdas seguradas, incluindo as resultantes de catástrofes naturais, e o desenvolvimento de despesas com perdas; (iv) níveis e tendências de mortalidade e morbidade; (v) níveis de persistência; (vi) particularmente nos negócios bancários, a extensão de moras de créditos; (vii) níveis das taxas de juros; (viii) taxa de câmbio de moedas, incluindo a taxa de câmbio do euro/USD; (ix) mudanças em leis e regulamentos, incluindo na legislação tributária; (x) o impacto de aquisições, que inclui questões de integração relacionadas e medidas de reorganização, e (xi) fatores de concorrência gerais, em cada caso em uma base local, regional, nacional e/ou global. Muitos desses fatores podem ter maior probabilidade de ocorrer ou de serem mais pronunciados em vista de atividades terroristas e suas consequências.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1098942/Loeiz_Limon_Duparcmeur.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1098941/EH_Logo.jpg

FONTE Euler Hermes