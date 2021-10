EX.CO expande para a América Latina com a contratação do novo diretor para a América Latina e acelera o crescimento para atender empresas de língua espanhola por meio de sua plataforma de interação digital

NOVA YORK, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A EX.CO - The Experience Company, a plataforma líder global de interações de sites, anunciou hoje a contratação de Juan Carlos Valdés como diretor da América Latina para liderar o desenvolvimento de negócios e operações de suporte ao cliente na região da América Latina.

Toda a carreira de Valdés foi focada em ajudar editoras, marcas e agências da América Latina a descobrir as ferramentas e serviços mais adequados para otimizar suas respectivas propriedades digitais. Ele acumula mais de quatorze anos de experiência na liderança de operações na América Latina para empresas multinacionais pioneiras no digital, incluindo empresas globais como MarketWired, atualmente GlobeNewswire, e Disqus. Antes de ingressar na EX.CO, ele foi gerente de filial da Taboola no México, na Colômbia e na, e recentemente atuou como diretor regional de negócios da Adsmovil.

Como diretor da EX.CO na América Latina, ele adicionará diretrizes e suporte incomparáveis para a gama de editoras, marcas e agências de língua espanhola de primeira linha da empresa, apresentando aos parceiros atuais e novos da EX.CO a gama de soluções digitais de engajamento que priorizam a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que obtém maiores leads para negócios, conversões, engajamento, dados próprios e crescimento significativo da receita.

Muito emocionado, Valdés comentou: "Estou muito empolgado por me juntar à equipe da EX.CO e oferecer às empresas com sede na América Latina e outras empresas de língua espanhola a mais avançada tecnologia digital que permite que elas se conectem com seu público. A tecnologia da EX.CO não só é fácil de utilizar e de implementar com um código de incorporação simples, sem necessidade de qualquer habilidade de codificação ou de projeto, mas também é atraente, totalmente personalizável e apresenta os tempos de carregamento de página mais rápidos do mercado. Para as editoras, isso significa melhores experiências editoriais para os leitores e um aumento significativo na receita, leads, conversões de assinaturas, dados próprios e muito mais, tudo por meio de uma plataforma intuitiva."

Parceiros atuais, como The HuffPost Spain, VICE Media e Clarin (Olé), utilizam a gama de soluções de engajamento da EX.CO: instream de vídeos, jornadas de product matching, pesquisas e outras experiências de interação, para impulsionar uma gama de resultados de negócios. A HuffPost Spain, uma parceira de longa data, alcançou especificamente muitas de suas metas de engajamento e receita ao utilizar a solução de vídeo RSS da EX.CO, que destaca os principais stories da editora em vídeo, além de outras experiências que geram interação, como enquetes. Como resultado, a editora ganhou maior tempo de permanência nos sites, impulsionou as taxas de cliques (CTRs) e registrou aumento da receita.

"A EX.CO sempre foi uma aliada do HuffPost", disse Daniel Ventura, diretor da HuffPost Spain. "Sua tecnologia tem sido vital para aumentar o engajamento de nossos leitores com nosso conteúdo. Agregar as experiências digitais da EX.CO em nosso site nos permitiu disponibilizar nosso melhor conteúdo de uma forma mais agradável para os nossos leitores e sem a necessidade de adicionar processos complexos ao nosso fluxo de trabalho. O fato de sua solução de vídeo ser um elemento monetizável e, portanto, uma potencial fonte estável de renda a torna ainda melhor."

Para mais informações sobre o conjunto completo de experiências digitais interativas da EX.CO, acesse nosso site em EX.CO ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a EX.CO

A EX.CO é a plataforma global que impulsiona bilhões de interações em sites que ajudam as empresas a crescer. Com uma camada sempre ativa e dinâmica de experiências facilmente integradas em ativos digitais próprios, a EX.CO muda a maneira como as empresas interagem com seus públicos para impulsionar os resultados de seus negócios. Fundada em 2012, a empresa atualmente conta com funcionários em todo o mundo, clientes como ViacomCBS, Audi, VICE e Sky, além de financiamento de investidores como The Walt Disney Company, Saban Ventures, Viola Group, 83North e firstime.

